Стартовала Рижская неделя искусства

Краткий анонс программы Riga Art Week:

26, 27, 28 мая. Первая часть недели ориентирована на профессионалов в области искусства и культуры: пройдут панельные дискуссии, сетевые мероприятия и семинары с целью содействия профессиональному росту и возможностям сотрудничества.

Четверг, 29 мая. Ночь галерей Gallery Late — 25 арт-пространств предложат особые мероприятия, включая экскурсии под руководством куратора, встречи с художниками и возможность завязать контакты с представителями мира искусства в неформальной, непринужденной обстановке.

Пятница, 30 мая. Официальное открытие фестиваля в Grīziņdārzs, где специальным мероприятием, где будут деятели искусств и особые гости — Эмилия Шкарнулите (Литва), дуэт Domenique Dumont (Латвия), Kitty Florentine и Виктория Мартьянова (Эстония).

Суббота, 31 мая и воскресенье, 1 июня. Выставки, мастер-классы, лекции, pop-up мероприятия пройдут в разных местах города, включая программу, посвященную 25-летию Латвийского центра современного искусства, а также специальную программу для семей с детьми и молодежи в Латвийском национальном художественном музее.

Во время фестиваля особое внимание будет уделено интеграции современного искусства в городскую среду Риги: мероприятия пройдут как в уже известных культурных местах, так и в новых творческих кварталах — Grīziņdārzs и Veldzē (ул. Матиса, 8).