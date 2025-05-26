Стартовала Рижская неделя искусства

С 26 мая по 1 июня в Риге пройдет новый фестиваль современного искусства Riga Art Week. В течение недели в столице пройдут выставки, перформансы, инсталляции и лекции с участием местных и зарубежных деятелей искусства.
Цель нового фестиваля современного искусства Riga Art Week (RAW) - обозначить Ригу на карте искусства и дизайна Северной Европы как узнаваемое и популярное направление.
Торжественное открытие мероприятия для широкой публики состоится в пятницу, 30 мая, в 19:00 в творческом пространстве Grīziņdārzs (ул. Земитана 9, Рига). Этот современный творческий квартал, объединенный с офисным и торговым комплексом, разместился в исторических зданиях завода Rīgas adītājs, который по замыслу архитектурного бюро Open Architecture Design был преобразован в творческую городскую среду. Вход на мероприятие свободный.
Литовская художница Эмилия Шкарнулите представляет свое творчество в видеовизитке, подготовленной Pinchuk Art Centre (Киев) в 2019 году.
На открытии Рижской недели искусства (а также в выходные 31 мая и 1 июня) будет представлена впечатляющая видеоинсталляция литовской художницы Эмилии Шкарнулите "Вечное возвращение" — визуально поэтическая работа о будущем человечества, бесконечности времени и глубокой связи с природой, которую художница впервые представила в музее Tate Modern в Лондоне.
В течение семи дней в арт-пространствах, галереях и музеях, а также в новых творческих кварталах Риги пройдут разнообразные мероприятия, интегрирующие современное искусство в городскую среду.
Краткий анонс программы Riga Art Week:
26, 27, 28 мая. Первая часть недели ориентирована на профессионалов в области искусства и культуры: пройдут панельные дискуссии, сетевые мероприятия и семинары с целью содействия профессиональному росту и возможностям сотрудничества.
Четверг, 29 мая. Ночь галерей Gallery Late — 25 арт-пространств предложат особые мероприятия, включая экскурсии под руководством куратора, встречи с художниками и возможность завязать контакты с представителями мира искусства в неформальной, непринужденной обстановке.
Пятница, 30 мая. Официальное открытие фестиваля в Grīziņdārzs, где специальным мероприятием, где будут деятели искусств и особые гости — Эмилия Шкарнулите (Литва), дуэт Domenique Dumont (Латвия), Kitty Florentine и Виктория Мартьянова (Эстония).
Суббота, 31 мая и воскресенье, 1 июня. Выставки, мастер-классы, лекции, pop-up мероприятия пройдут в разных местах города, включая программу, посвященную 25-летию Латвийского центра современного искусства, а также специальную программу для семей с детьми и молодежи в Латвийском национальном художественном музее.
Во время фестиваля особое внимание будет уделено интеграции современного искусства в городскую среду Риги: мероприятия пройдут как в уже известных культурных местах, так и в новых творческих кварталах — Grīziņdārzs и Veldzē (ул. Матиса, 8).
Гости смогут посетить несколько выставок, с экспозицией как художников, так и зарубежных гостей. Например, в галерее TUR в квартале улицы Таллинас со среды, 28 мая, с 17:00 будет работать выставка Боба Демпера (Нидерланды) This Machine, где автор в инсталляциях исследует невидимые структуры искусственного интеллекта и финансовых систем.
Организатором Рижской недели искусства является Ассоциация галерей Латвии в сотрудничестве с Рижским агентством инвестиций и туризма (RITA). Фестиваль стремятся сделать интересным мероприятием для зарубежных гостей столицы, которые при планировании поездок исповедуют подход educamentation — совмещение образования с развлечениями.
Директор RITA Фредис Биковс на пресс-конференции RAW подчеркнул, что Рига укрепляет свои позиции среди самых популярных туристических направлений Европы: в 2024 году число иностранных гостей в отелях достигло 1,1 миллиона человек — на 15,8% больше, чем в 2023 году.
Общее количество ночей, проведенных туристами, достигло 2 миллионов, увеличившись на 10,8%. Предполагается, что реальное число туристов как минимум на 20% выше, поскольку данные, собранные Центральным статистическим бюро, не включают квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду.
Подробная информация о Рижской недели искусства имеется в печатных буклетах, которые с сегодняшнего дня можно найти в 25 арт-пространствах Риги, а также на сайте RAW.
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