KNAB проверяет "Согласие": страница партии в Facebook зарегистрирована как СМИ

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оценивает, не нарушила ли партия "Согласие" правила предвыборной агитации в соцсети Facebook при регистрации страницы Saskaņa online в качестве новостного ресурса.
В описании своего аккаунта на Facebook партия указала, что страница является исключительно информативной.
Материалы для нее готовят активисты "Согласия", они же и размещают их на странице.
Рекламу публикуемых материалов оплачивает "Согласие", а отчеты о платежах за предвыборный период и другие периоды времены предъявляются KNAB в соответствии с требованиями законодательства.
В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро проинформировано об этой ситуации. Бюро отправило Facebook информацию о том, что в данном случае "Согласие" зарегистрировало себя как СМИ, а не как политическую партию.
"KNAB также оценивает эту ситуацию, чтобы убедиться, нет ли у нее признаков того, что нарушались правила предвыборной агитации", - указали в бюро.
Лидер партии "Согласие" Нил Ушаков лишь заявил журналистам, что в соцсети у партии есть два профиля - страница партии и "информационная страница партии".
26 января официально начался 120-дневный период политической агитации перед выборами в Европейский парламент (ЕП).