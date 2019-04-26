KNAB проверяет "Согласие": страница партии в Facebook зарегистрирована как СМИ

В описании своего аккаунта на Facebook партия указала, что страница является исключительно информативной.

Материалы для нее готовят активисты "Согласия", они же и размещают их на странице.

Рекламу публикуемых материалов оплачивает "Согласие", а отчеты о платежах за предвыборный период и другие периоды времены предъявляются KNAB в соответствии с требованиями законодательства.

В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро проинформировано об этой ситуации. Бюро отправило Facebook информацию о том, что в данном случае "Согласие" зарегистрировало себя как СМИ, а не как политическую партию.

"KNAB также оценивает эту ситуацию, чтобы убедиться, нет ли у нее признаков того, что нарушались правила предвыборной агитации", - указали в бюро.

Лидер партии "Согласие" Нил Ушаков лишь заявил журналистам, что в соцсети у партии есть два профиля - страница партии и "информационная страница партии".