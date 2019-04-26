Новые рейтинги партий: в лидерах - "Согласие"; KPV LV все так же не везет

Если бы выборы в Сейм проходили бы в апреле, за "Согласие" свои голоса отдали бы 19,7% избирателей, а за KPV LV - всего 2,8%.

По сравнению с мартом рейтинг "Согласия" вырос на два процентных пункта, между тем как рейтинг KPV LV упал на 1,3%.

Второе место в рейтингах партий занимает Новая консервативная партия (НКП) - 8,6% (+06%); далее следует Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - политическую силу поддерживают 6,9% избирателей (-0,7%); национальное объединение Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK - 6,7% (+1,7%); "Новое Единство" - 5,8% (+0,5%).

В свою очередь за объединение партий "Для развития/За!" свои голоса отдали бы 5,6% (-0,6%) избирателей.

Par ko balsotu cilvēki, ja Saeimu vēlētu rīt? Partiju un apvienību aprīļa reitingi, kas tapuši pētījumu aģentūrā SKDS pēc LTV pasūtījuma, liecina, ka vislielākais respondentu skaits atbalstītu @SaskanaOnline – 19,7%. https://t.co/fIcDyxjlfi pic.twitter.com/jJ70UVJpsI — LTV Panorama (@ltvpanorama) 26 апреля 2019 г.

За непредставленное в Сейме Латвийское объединение регионов в апреле были готовы проголосовать 3% опрошенных (+0,1%), за Русский союз Латвии - 1,6% (рейтинг не изменился), а за "Прогрессивных" - 1,5% (-0,8%).