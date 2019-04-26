Сб, 27.04.2019
Они с подозрением относятся к людям, которые не едят в аэропорту. Видимо, думают - если у тебя в желудке кучка кокаина, ты не можете есть. Но я ела и держалась как обычно, и все было хорошо. Шерон, перевозившая наркотики в желудке

Новые рейтинги партий: в лидерах - "Согласие"; KPV LV все так же не везет

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Рейтинги партий в апреле 2019 года.

ФОТО: twitter.com/ltvzinas

В апреле этого года стремительнее всего вырос рейтинг партии "Согласие", а рейтинг партии KPV LV продолжает падать, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS. 

Если бы выборы в Сейм проходили бы в апреле, за "Согласие" свои голоса отдали бы 19,7% избирателей, а за KPV LV - всего 2,8%. 

По сравнению с мартом рейтинг "Согласия" вырос на два процентных пункта, между тем как рейтинг KPV LV упал на 1,3%.

Второе место в рейтингах партий занимает Новая консервативная партия (НКП) - 8,6% (+06%); далее следует Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - политическую силу поддерживают 6,9% избирателей (-0,7%); национальное объединение Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK - 6,7% (+1,7%); "Новое Единство" - 5,8% (+0,5%).

В свою очередь за объединение партий "Для развития/За!" свои голоса отдали бы 5,6% (-0,6%) избирателей.

За непредставленное в Сейме Латвийское объединение регионов в апреле были готовы проголосовать 3% опрошенных (+0,1%), за Русский союз Латвии - 1,6% (рейтинг не изменился), а за "Прогрессивных" - 1,5% (-0,8%).

Между тем 20,6% опрошенных не приняли решение о том, за кого отдать свой голос. 16,9% респондентов не участвовали бы в выборах.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ