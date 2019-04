На русский переведено пока только десять. В том числе вполне знаменитая и очень смелая по ситуации на 1963 год ее первого издания монография "The Destruction of Dresden" ("Разрушение Дрездена. Самя крупномасштабная бомбардировка Второй мировой войны", 2005).

Уже в первом издании книги "Hltler's War" (1977; дополненное переиздание - "Hitler's War And The War Path" - 2002) автор старается убедить:

Удалось же Ирвингу в апреле 1983 года доказать, что приобретенные респектабельным гамбургским журналом Stern за очень неплохие денежки "дневники Гитлера" - подделка! Все это исчерпывающе описано в книге британского историка Ричарда Эванса (Richard Evans. "Lying About Hitler: History, Holocaust and David Irving Trial", 2001).

Я, конечно, понимаю, что объявленный Ирвингом "Real history tour of SS-sites in Latvia, Lithuania and Poland" без Литвы и Польши едва ли состоится - не заплатит же никто 3950$ (столько просит уважаемый альтернативный историк) за посещение одной Латвии!