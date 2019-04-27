Путин допустил, что получение гражданства России упростят для всех украинцев

Об этом Путим сообщил на встрече с журналистами в Пекине, передает Meduza.

В частности, он выразился, что упрощенный порядок получения российских паспортов предоставляют "не только людям, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках".

Президент России также добавил, что не исключает встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Если она состоится, Путин поднимет вопрос "о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины".