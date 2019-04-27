Сб, 27.04.2019
Зеленский же, что бы о нем ни говорили, взялся вовсе не ниоткуда: он именно оттуда, из "ящика". Остающегося для большинства украинцев основным источником информации об окружающем мире. Иван Пауков, комментатор TVNET

Путин допустил, что получение гражданства России упростят для всех украинцев

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Путин

ФОТО: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти думают над тем, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины российское гражданство.

Об этом Путим сообщил на встрече с журналистами в Пекине, передает Meduza.

В частности, он выразился, что упрощенный порядок получения российских паспортов предоставляют "не только людям, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках".

Президент России также добавил, что не исключает встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Если она состоится, Путин поднимет вопрос "о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины".

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ