Путин допустил, что получение гражданства России упростят для всех украинцев

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти думают над тем, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины российское гражданство.
Об этом Путим сообщил на встрече с журналистами в Пекине, передает Meduza.
В частности, он выразился, что упрощенный порядок получения российских паспортов предоставляют "не только людям, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках".
Президент России также добавил, что не исключает встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Если она состоится, Путин поднимет вопрос "о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины".
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для жителей Донецкой и Луганской народных республик.