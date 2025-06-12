Гражданам России и Беларуси запретили работать на объектах критической инфраструктуры

Под критической инфраструктурой понимаются объекты, системы или их части, расположенные в Латвии, которые необходимы для выполнения важных общественных функций, а также для защиты здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия людей.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не смогут работать или оказывать услуги на объектах критической инфраструктуры или критической инфраструктуры европейского уровня, если оказание услуг предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, необходимому для функционирования критической инфраструктуры.

Граждане России или Беларуси смогут выполнять работу в критической инфраструктуре только при наличии отдельного разрешения от национального органа безопасности.

Поправки также предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, учрежденные в этих странах, не смогут стать собственником, владельцем или бенефициаром критической инфраструктуры или критической инфраструктуры европейского значения, а подданным России или Беларуси будет запрещено занимать должности в органах управления такой инфраструктуры.

Для усиления защиты критической инфраструктуры, важной для безопасности латвийского государства и общества, поправки предусматривают, что владелец, бенефициар или законный владелец критической инфраструктуры должен быть лоялен Латвии и ее Конституции и ему запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному порядку.