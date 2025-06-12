По данным Генштаба, за последние сутки были устранены 1140 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Россия потеряла 10 933 танка, 22 786 бронетранспортеров, 29 063 артиллерийских орудия и миномета, 1413 реактивных систем залпового огня, 1184 зенитных комплекса, 416 самолетов, 337 вертолетов, 40 435 беспилотных летательных аппаратов, 3337 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, одну подводную лодку, 51 715 автомобилей и автоцистерн, а также 3914 единиц специальной техники.

В Генштабе уточняют, что данные о потерях противника продолжают корректироваться, поскольку их точный подсчет затруднен условиями боевых действий.