Как украсть много денег, а попавшись, - вернуть в четыре раза меньше? Реальная история из Эстонии

"О боже! Я ничего об этом не знаю! Что?!" - воскликнул руководитель предприятия, имевшего долю в обанкротившемся WTG.

В переговорах, закончившихся компромиссом, он не участвовал, потому что он был только участником - он не инвестировал деньги, а занимался, скорее, консультациями и посредничеством между предприятием и инвесторами.

В то же время именно он обнаружил хищение и передал в полицию сообщение о преступлении через адвокатскую контору Ernst & Young. И о приговоре по этому делу он ничего не знает.

"Для нас это была суровая школа жизни. В Ernst & Young и согласились нам помочь, только чтобы сделать из этого показательный случай", - говорит он.

Но решение привело его в замешательство. "Потерянные деньги инвесторов рассчитать просто. Но ведь и у предприятия, которое из-за кражи стало недееспособным, была своя ценность. По расчетам на основании последней инвестиционной сделки предприятие стоило 1,1 млн евро. И что, теперь все просто вылетело в трубу?" - недоумевает он.

"К банкротству привел бизнес-конфликт. Я ни о чем не жалею"

Вейко Умал, бывший стартап-предприниматель:

Банкротство Where To Go (WTG) связано с конфликтом между двумя участниками.

Спад WTG начался, когда мой бизнес-партнер начал убеждать потенциальных инвесторов за моей спиной, чтобы они не вкладывали в это предприятие, и демонстрировал им свое новое мобильное приложение.

В то же время он очернял меня и предупреждал инвесторов о неработающей бизнес-модели. В сущности, он работал против собственного предприятия.

С этого момента я решил, что я больше не хочу продолжать с бизнес-партнером в WTG. Он ответил мне, что, если я хочу войны, то я ее получу. И, будем честны, я ее получаю до сих пор при "поддержке" СМИ.

Я хотел бы выделить тот факт, что под моим руководством на мобильное приложение WTG обратило внимание одно интернет-издание в США, в котором WTG вошло в список лучших приложений, помогающих людям, учащимся за границей. Я смог этого добиться за очень короткое время и уверен, что таких мобильных приложений в Эстонии не слишком много.

Приговор я комментировать не хочу, потому что это было бы оскорбительно и нечестно по отношению к судье и нашей судебной системе. У каждого своя работа, и работа суда - вершить правосудие в соответствии с имеющимися доказательствами. Это суд и сделал.

Компромиссные требования, выдвинутые кредиторами, я уже начал выполнять, и заключение компромисса показывает их желание решить и закончить это дело. Сегодня я уже называю это все прошлой жизнью. Я потерял много друзей и знакомых, создал самому себе сложные ситуации и попал в долги, но могу сказать, что ни о чем не жалею. Все это было мне уроком, которым я смогу руководствоваться в будущем.

Самый большой урок и пожелание для всех остальных: умейте всегда выбирать правильных партнеров, потому что жизнь во многом основывается на человеческих отношениях.