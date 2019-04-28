Как украсть много денег, а попавшись, - вернуть в четыре раза меньше? Реальная история из Эстонии

Как украсть много денег, а попавшись, - вернуть в четыре раза меньше? Нужно как можно быстрее потратить всё на красивую жизнь, пишет Rus.Postimees.
По словам знакомых, стартап-предприниматель Вейко Умал годами снимал роскошную квартиру за 800 евро, вел расточительную жизнь и разъезжал на шикарном автомобиле, хотя у него не было официальных доходов.
Он получил от инвесторов свыше 100 000 евро, вынес с предприятия все мало-мальски ценное, сознательно довел предприятие до банкротства и тем самым причинил еще больший ущерб, пишет Postimees.
Умала в уголовном порядке признали виновным в присвоении средств, но он должен вернуть потерпевшим лишь четверть украденного. Как так?
Украл и сделал рекламу
Декабрь 2015 года. Умал встретился с журналистом Postimees и показал мобильное приложение Where2Go (W2G).
"Идея родилась, когда я сидел в одном из лаунж-баров Стокгольма, пил второе пиво и безрезультатно пытался найти место, куда теперь пойти", - рассказал он тогда.
В сущности, W2G - это приложение для любителей ночной жизни, в котором собраны данные о тысячах вечеринок, контакты и информация о продаже билетов.
Таков был план по завоеванию мира. На тот момент приложение работало, им пользовалось около 5000 человек. Начало было многообещающим. Но на самом деле к моменту разговора с журналистом Умал уже фактически опустошил стартап-предприятие.
Заглянем в прошлое. В декабре 2013 года у Умала появился бизнес-план, но денег у него не было. Однако были контакты. На помощь пришли инвесторы, в основном, предприниматели из сферы развлечений. Никто из них не является публичным деятелем, и, поскольку для них произошедшее - мучительная эпопея, не будем называть их имена.
Один вложил в предприятие 10 000, второй - 20 000, третий - 30 000, четвертый - 100 000 евро. Всего участников было более десяти. Был создан стартап OÜ Where To Go (WTG), который единолично возглавил Умал.
Ошибка инвесторов заключалась в том, что они полностью доверились Умалу. В сущности, для разработки мобильного приложения ему предоставили полную свободу.
В конце 2014 года бухгалтер стартап-фирмы составлял отчеты WTG, когда рядом с ним случайно сел представитель одного из инвесторов. Когда он взглянул на монитор, его ждал неприятный сюрприз: с банковского счета предприятия были сняты практически все деньги. Часть была переведена непосредственно на счет предприятия Умала.
Инвесторы потребовали объяснений. Умал утверждал, что все наличные пошли на разработку приложения. Поначалу ему удалось создать у инвесторов впечатление, что все дело в личном конфликте между ним и человеком, обнаружившим исчезновение денег. В любом случае, обещал Умал, все денежные дела будут в порядке.
И ему дали второй шанс, хотя на самом деле Умал продолжал присваивать чужие деньги под прикрытием фирмы.
Второе провалившееся приложение
Он свободно транжирил деньги предприятия, оплачивая банковской картой фирмы ночевки в отелях, счета в ресторанах, веселую ночную жизнь и счета в iTunes. Всего он снял с банковской карты предприятия 74 600 евро и к тому же перевел на свою фирму 19 900 евро.
Больше участники и инвесторы не смогли выйти с ним на контакт.
"Нам нужно было собрать за одним столом всех акционеров - 11 человек - и выгнать Умала с предприятия, но поскольку это заняло три месяца, это дало ему возможность полностью обчистить фирму", - говорит один из руководителей инвестиционного предприятия.
Помимо того, что Умал опустошил банковский счет, он перенес разработанный за 70 000 евро исходный код с сервера WTG, вследствие чего приложение перестало работать. У предприятия остался лишь долг в 40 000 евро. Фирма стала банкротом.
Тем временем в магазине приложений появилось приложение Valdo App с похожим дизайном и идеей, одним из разработчиков которого был Умал. Обнаруживший кражу участник предположил, что Умал украл бизнес-идею и ценный исходный код и начал разрабатывать на их основе новое приложение. Умал также перевел дизайнера WTG и разработчика кода в новую фирму.
Одновременно Умал принялся названивать инвесторам WTG, которых он только что обобрал до нитки, и попытался их убедить инвестировать деньги в Valdo App. Однако владельцы этого приложения быстро поняли, с каким человеком имеют дело, и вскоре Умала выкинули из бизнеса.
Сотрудничавшие с Умалом в рамках Valdo App пайщики позже утверждали в полиции, что их приложение все же отличается от WTG, и исходный код, по их словам, разрабатывали с нуля, а сходство обусловлено лишь тем, что над приложением работал тот же дизайнер.
Приложение Valdo App по-прежнему можно скачать, однако оно не работает. Предприятие неактивно и его сайт не работает.
Так что и с этим предприятием не задалось. "И в него, очевидно, вложили приличную сумму", - полагает руководитель фирмы, инвестировавшей в WTG.
Действительный ущерб: миллион?
Несмотря на то, что Умал украл около 100 000 евро, причиненный им ущерб был больше. Деньги не получили и сотрудники. Были впустую потрачены ресурсы и труд: исходный код, 5000 клиентов, рабочие часы и инвестиции.
В первоначальном сообщении о преступлении рассчитали предполагаемый ущерб в 285 000 евро.
Руководитель инвестиционной фирмы, обнаруживший кражу, обратился в адвокатскую контору, она в свою очередь в полицию. Уголовное дело растянулось на годы. Производство завершилось 13 марта этого года.
Умала в рамках договорного производства признали виновным. За присвоение и намеренное доведение до банкротства суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам заключения условно с трехлетним испытательным сроком.
Понесшим ущерб назвали обанкротившийся WTG.
Кредиторы предприятия после оживленного обсуждения сошлись на компромиссе: с Умала востребуют лишь четверть присвоенных им денег, то есть 25 000 еро.
"Иначе не получили бы ничего", - объясняет лишившийся 20 000 инвестор. По его словам, инвесторам объяснили, что альтернативы нет, потому что у осужденного нет имущества.
"Вернет ли он хотя бы эту сумму? Пока ни цента не пришло. Остается только надеяться".
"О боже! Я ничего об этом не знаю! Что?!" - воскликнул руководитель предприятия, имевшего долю в обанкротившемся WTG.
В переговорах, закончившихся компромиссом, он не участвовал, потому что он был только участником - он не инвестировал деньги, а занимался, скорее, консультациями и посредничеством между предприятием и инвесторами.
В то же время именно он обнаружил хищение и передал в полицию сообщение о преступлении через адвокатскую контору Ernst & Young. И о приговоре по этому делу он ничего не знает.
"Для нас это была суровая школа жизни. В Ernst & Young и согласились нам помочь, только чтобы сделать из этого показательный случай", - говорит он.
Но решение привело его в замешательство. "Потерянные деньги инвесторов рассчитать просто. Но ведь и у предприятия, которое из-за кражи стало недееспособным, была своя ценность. По расчетам на основании последней инвестиционной сделки предприятие стоило 1,1 млн евро. И что, теперь все просто вылетело в трубу?" - недоумевает он.
"К банкротству привел бизнес-конфликт. Я ни о чем не жалею"
Вейко Умал, бывший стартап-предприниматель:
Банкротство Where To Go (WTG) связано с конфликтом между двумя участниками.
Спад WTG начался, когда мой бизнес-партнер начал убеждать потенциальных инвесторов за моей спиной, чтобы они не вкладывали в это предприятие, и демонстрировал им свое новое мобильное приложение.
В то же время он очернял меня и предупреждал инвесторов о неработающей бизнес-модели. В сущности, он работал против собственного предприятия.
С этого момента я решил, что я больше не хочу продолжать с бизнес-партнером в WTG. Он ответил мне, что, если я хочу войны, то я ее получу. И, будем честны, я ее получаю до сих пор при "поддержке" СМИ.
Я хотел бы выделить тот факт, что под моим руководством на мобильное приложение WTG обратило внимание одно интернет-издание в США, в котором WTG вошло в список лучших приложений, помогающих людям, учащимся за границей. Я смог этого добиться за очень короткое время и уверен, что таких мобильных приложений в Эстонии не слишком много.
Приговор я комментировать не хочу, потому что это было бы оскорбительно и нечестно по отношению к судье и нашей судебной системе. У каждого своя работа, и работа суда - вершить правосудие в соответствии с имеющимися доказательствами. Это суд и сделал.
Компромиссные требования, выдвинутые кредиторами, я уже начал выполнять, и заключение компромисса показывает их желание решить и закончить это дело. Сегодня я уже называю это все прошлой жизнью. Я потерял много друзей и знакомых, создал самому себе сложные ситуации и попал в долги, но могу сказать, что ни о чем не жалею. Все это было мне уроком, которым я смогу руководствоваться в будущем.
Самый большой урок и пожелание для всех остальных: умейте всегда выбирать правильных партнеров, потому что жизнь во многом основывается на человеческих отношениях.