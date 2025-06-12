ЦИК начинает рассмотрение жалоб на итоги муниципальных выборов

Кроме того, ЦИК подвергалась критике за плохую коммуникацию как с общественностью, так и с избирательными участками. В частности, в один из дней предварительного голосования ЦИК сообщила о внешней атаке на систему, что позднее оказалось неверным. А в ночь выборов, когда из-за технических неполадок невозможно было проводить подсчет голосов, избирательные участки долгое время не получали инструкций о дальнейших действиях.

Президент страны ранее отметил, что в организации выборов Центризбирком и Агентство государственного цифрового развития (VDAA) потерпели полный провал, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.

Несколько дней назад министр интеллектуального управления и регионального развития, в чью компетенцию входит VDAA, отстранила от должности директора агентства Йорена Лиопу. В среду министр Берзиня объявила, что и сама уйдет в отставку.

Тем временем глава ЦИК Кристине Саулите в среду перед заседанием парламентской комиссии сообщила, что покинет свой пост, однако после заседания уточнила, что еще думает над этим решением.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы сообщил журналистам, что служебное расследование относительно проблем с подсчётом голосов пока не начато, так как необходимо собрать всю информацию о произошедшем.