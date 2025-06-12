ЦИК начинает рассмотрение жалоб на итоги муниципальных выборов

В четверг, 12 июня, Центральная избирательная комиссия рассмотрит первые шесть жалоб на результаты муниципальных выборов. Об этом сообщил представитель ЦИК Андрей Вайварс.
Всего по итогам муниципальных выборов получено как минимум 12 жалоб. Остальные обращения будут рассматриваться отдельно на специально назначенных заседаниях.
Ранее TVNET сообщал, что партия "Латвия на первом месте" (LPV) направила жалобы в ЦИК, Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности (VDD), оспаривая результаты муниципальных выборов в Риге и требуя их отмены.
Также результаты выборов оспорил кандидат от совместного списка партий "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши" Раймонд Лейниекс-Пуке. Свои претензии он объяснил техническими сбоями во время выборов в Елгавском крае.
В свою очередь, лидер списка "Русского союза Латвии" на муниципальных выборах в Лиепае Елена Осипова подала жалобу с требованием пересмотреть результаты выборов в этом городе.
Президент Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что на данный момент он не получил от служб госбезопасности и других компетентных учреждений информацию, которая заставила бы сомневаться в законности или подлинности результатов выборов.
Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье сопровождался техническими проблемами. Сбои также наблюдались и на протяжении недели, во время досрочного голосования.
Кроме того, ЦИК подвергалась критике за плохую коммуникацию как с общественностью, так и с избирательными участками. В частности, в один из дней предварительного голосования ЦИК сообщила о внешней атаке на систему, что позднее оказалось неверным. А в ночь выборов, когда из-за технических неполадок невозможно было проводить подсчет голосов, избирательные участки долгое время не получали инструкций о дальнейших действиях.
Президент страны ранее отметил, что в организации выборов Центризбирком и Агентство государственного цифрового развития (VDAA) потерпели полный провал, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.
Несколько дней назад министр интеллектуального управления и регионального развития, в чью компетенцию входит VDAA, отстранила от должности директора агентства Йорена Лиопу. В среду министр Берзиня объявила, что и сама уйдет в отставку.
Тем временем глава ЦИК Кристине Саулите в среду перед заседанием парламентской комиссии сообщила, что покинет свой пост, однако после заседания уточнила, что еще думает над этим решением.
Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы сообщил журналистам, что служебное расследование относительно проблем с подсчётом голосов пока не начато, так как необходимо собрать всю информацию о произошедшем.
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