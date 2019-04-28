Вс, 28.04.2019
Они с подозрением относятся к людям, которые не едят в аэропорту. Видимо, думают - если у тебя в желудке кучка кокаина, ты не можете есть. Но я ела и держалась как обычно, и все было хорошо. Шерон, перевозившая наркотики в желудке
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"Дно - это ты!": Волочкова опубликовала новые оскорбления, а Собчак с издевкой ответила Славе

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ФОТО: https://www.instagram.com/vorobyevaphoto/xenia_sobchak//nastya_slava

Резкое видеообращение, которое сделала исполнительница Слава не заставило журналистку Ксению Собчак долго молчать. Телеведущая высказалась на своем Telegram-канале, где объяснила певице, что она не про "бином Ньютона" говорила, надо просто послушать и понять смысл ее слов. Балерина Анастасия Волочкова также не удержалась от участия в конфликте.

Напомним, исполнительница Слава до этого выступила в защиту концертов Ольги Бузовой в маленьких городах. Ксения в интервью позволила назвать небольшие российские города "жопой мира", что по мнению Славы, не позволительно для человека, который баллотировался в президенты России 

Собчак не стала молчать и выразилась довольно резко и с определенной издевкой: 

(пунктуация и орфография автора сохранены)

"Дорогая Слава! Не трясись. Лучше попробуй ПОНЯТЬ смысл сказанных мною слов. Это нетрудно — не бином Ньютона. Мой вопрос был о том, что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня,и к ним приезжают на концерт из всех сел, городов и "жоп" как на событие", - объяснила она свою позицию.

В качестве примера Ксения выбрала Аллу Пугачеву.

"Трудно представить более народную певицу, чем Пугачева, но в зените славы она собирала стадионы, а не Д. К. Вот в этом и был мой вопрос: может лучше реже, но круче, чем чаще, но дешевле?"  - подчеркнула она. 

За Ольгу Бузову вступилась и обиженная на Собчак балерина Анастасия Волочкова. 
Она уточнила, что "блондинка в шоколаде" добилась успеха не благодаря своему старанию, а благодаря богатству родителей. 
 

"Но я тебе хочу сказать: дно — это ты, и ты на этом дне находишься", - написала Волочкова на своей странице в Instagram.

Ранее Бузова отписалась от Собчак в Instagram.  

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