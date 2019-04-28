"Дно - это ты!": Волочкова опубликовала новые оскорбления, а Собчак с издевкой ответила Славе

Резкое видеообращение, которое сделала исполнительница Слава не заставило журналистку Ксению Собчак долго молчать. Телеведущая высказалась на своем Telegram-канале, где объяснила певице, что она не про "бином Ньютона" говорила, надо просто послушать и понять смысл ее слов. Балерина Анастасия Волочкова также не удержалась от участия в конфликте.
Напомним, исполнительница Слава до этого выступила в защиту концертов Ольги Бузовой в маленьких городах. Ксения в интервью позволила назвать небольшие российские города "жопой мира", что по мнению Славы, не позволительно для человека, который баллотировался в президенты России
Собчак не стала молчать и выразилась довольно резко и с определенной издевкой:
(пунктуация и орфография автора сохранены)
"Дорогая Слава! Не трясись. Лучше попробуй ПОНЯТЬ смысл сказанных мною слов. Это нетрудно — не бином Ньютона. Мой вопрос был о том, что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня,и к ним приезжают на концерт из всех сел, городов и "жоп" как на событие", - объяснила она свою позицию.
В качестве примера Ксения выбрала Аллу Пугачеву.
"Трудно представить более народную певицу, чем Пугачева, но в зените славы она собирала стадионы, а не Д. К. Вот в этом и был мой вопрос: может лучше реже, но круче, чем чаще, но дешевле?" - подчеркнула она.
За Ольгу Бузову вступилась и обиженная на Собчак балерина Анастасия Волочкова.
Она уточнила, что "блондинка в шоколаде" добилась успеха не благодаря своему старанию, а благодаря богатству родителей.
"Но я тебе хочу сказать: дно — это ты, и ты на этом дне находишься", - написала Волочкова на своей странице в Instagram.