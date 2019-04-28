"Дно - это ты!": Волочкова опубликовала новые оскорбления, а Собчак с издевкой ответила Славе

Напомним, исполнительница Слава до этого выступила в защиту концертов Ольги Бузовой в маленьких городах. Ксения в интервью позволила назвать небольшие российские города "жопой мира", что по мнению Славы, не позволительно для человека, который баллотировался в президенты России

Собчак не стала молчать и выразилась довольно резко и с определенной издевкой:

(пунктуация и орфография автора сохранены)

"Дорогая Слава! Не трясись. Лучше попробуй ПОНЯТЬ смысл сказанных мною слов. Это нетрудно — не бином Ньютона. Мой вопрос был о том, что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня,и к ним приезжают на концерт из всех сел, городов и "жоп" как на событие", - объяснила она свою позицию.



В качестве примера Ксения выбрала Аллу Пугачеву.

"Трудно представить более народную певицу, чем Пугачева, но в зените славы она собирала стадионы, а не Д. К. Вот в этом и был мой вопрос: может лучше реже, но круче, чем чаще, но дешевле?" - подчеркнула она.

За Ольгу Бузову вступилась и обиженная на Собчак балерина Анастасия Волочкова.

Она уточнила, что "блондинка в шоколаде" добилась успеха не благодаря своему старанию, а благодаря богатству родителей.



"Но я тебе хочу сказать: дно — это ты, и ты на этом дне находишься", - написала Волочкова на своей странице в Instagram.