"Это говорит человек, который баллотировался в президенты": Певицу Славу возмутили слова Собчак

"Не могу оставить в покое... Значит, Ксения сказала: "Оля ездит в "жопу мира", выступает в ужасных залах. Там, где даже никогда не выступит Лобода, Шнур и Алла Пугачева. Типа они в жизни туда не поедут, хотя Алла Пугачева еще и не то проехала... И типа у Оли, не тот уровень, чтобы она туда ездила", - передает услышанное в программе "Осторожно, Собчак" Слава.