"Это говорит человек, который баллотировался в президенты": Певицу Славу возмутили слова Собчак

Пиз..ц. нет слов, аж трясёт! взять и обосрать пол своей страны! и этот человек баллотировался в президенты пиз ..ц. Посмотрите @bloknot_stars - Ксения Собчак упрекнула Бузову за концерты "для бедных" 😡😡😡

A post shared by SLAVA (@nastya_slava) on Apr 25, 2019 at 9:13am PDT