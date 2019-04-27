"Это говорит человек, который баллотировался в президенты": Певицу Славу возмутили слова Собчак

Российская исполнительница Слава ( наст. имя - Анастасия Сланевская) обратилась к журналистке и телеведущей Ксении Собчак с заявлением, после того, как она раскритиковала Ольгу Бузову за концерты в маленьких залах небольших российских городов. Слава считает, что это оскорбление для россиян.
Певица вышла в прямой эфир в Instagram даже без макияжа. Слава была невероятно возмущена словами Ксении Собчак. Звезда выражалась крайне эмоционально.
"Не могу оставить в покое... Значит, Ксения сказала: "Оля ездит в "жопу мира", выступает в ужасных залах. Там, где даже никогда не выступит Лобода, Шнур и Алла Пугачева. Типа они в жизни туда не поедут, хотя Алла Пугачева еще и не то проехала... И типа у Оли, не тот уровень, чтобы она туда ездила", - передает услышанное в программе "Осторожно, Собчак" Слава.
Она не понимает, как человек, который хотел стать президентом России, может так относиться к простым жителям в маленьких российских городах.
"Это говорит человек, который баллотировался президентом, за которого голосовали те же люди из "жопы мира", то есть, из наших городов, которые не могут себе позволить нормального зала... ", - возмутилась певица.
Она с ужасом представляет, что было бы, если бы Ксения стала президентом.
"Если бы ты стала президентом, ты бы забила на эти города, ликвидировала их?" - обратилась она к Собчак.
Исполнительница считает, что если бы президентом стала Ольга Бузова, это бы пошло маленьким городам только на пользу. Она "человек дела, а не слова"!
Слава отметила, что Бузова хотя бы "работает, а не языком поганым метет".
Ольга практически сразу отреагировала на видео Славы и опубликовала комментарий, в котором поблагодарила певицу за поддержку.
"Спасибо, моя хорошая. Люблю тебя!
Настоящий артист должен выступать в любом уголке мира, в любом зале, где его ждут и хотят увидеть! У меня за один вечер был полный стадион в Подольске, и ночное выступление в крошечном клубе в Мытищи!
И оба концерта я отработала на все 100%! И я счастлива давать концерт и для полного "Крокуса" в Москве на 7 000 человек, и для полного "Ледового" в Питере, и для клуба в Мытищи на 300 человек", - написала Бузова.
Уже стали доброй традицией мои выступления в клубе @iconclub_moscow. 💚Москва, спасибо вам 💚💚💚 По вопросам букинга пишите моему директору @aram_archer. Video by @bigstylepro Я хочу ещё раз обьяснить свою позицию. Я не хочу быть как кто- то. Я Ольга Бузова. Настоящий артист должен выступать в любом уголке мира, в любом зале где его ждут и хотят увидеть! 30 марта у меня за один вечер был полный стадион в Подольске, и ночное выступление в крошечном клубе в Мытищи! И оба концерта я отработала на все 100%! И я счастлива давать концерт и для полного крокуса в Москве на 7.000 человек, и для полного Ледового в Питере, и для полного клуба в Мытищи на 300 человек ❤ Если для кого-то это размениваться, то для меня это возможность дарить свою музыку людям и кайфовать от этого!!! И я приеду ещё раз, и не один, если меня будут ждать! 🙏🏻#моилюдивсегдасомной