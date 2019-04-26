"Обиделась?": После интервью Бузова отписалась от Собчак в Instagram

Ксения попыталась изобразить ведущую программы "Ревизорро" Елену Летучую. Она организовала настоящую санитарную проверку в специальном халате, перчатках, бахилах и шапочке.

Собчак сразу отметила несколько нарушений: отсутствие теплового тамбура, грязь рядом с барной стойкой, на кухне находилась расческа и в заведении не было противопожарной перегородки.

В беседе Ксения обрушилась на Бузову с критикой не только ресторана, но и других бизнес-проектов. Ольга со слезами на глазах ей возразила и отметила, что ей одной приходится тяжело. Она не всегда бывает на месте, а вокруг очень много людей, которые только и пытаются обмануть.

"Да, нужно. И если бы я здесь сидела круглосуточно, то я бы с этими проблемами не столкнулась. Я попробовала себя в бизнесе и обожглась... Но это мой ресторан, который я открыла и я не хочу его просрать", - призналась певица.

Ольга рассказала, что она давно отказалась от своей сети магазинов. Она сейчас ни на что не соглашается, она все тщательно проверяет.

Собчак сказала, что фамилия Бузовой не всегда залог успеха. Криптовалюта провалилась, как и многие другие проекты.

"Не могу сказать, что ресторан не успешен... Посмотрим через год", - сказала звезда.



Она также отметила, что все ее рекламные проекты имеют грандиозный успех.

На своей странице в Instagram Ольга написала:

"Ксюша, время идёт, а ты не меняешься... Уговаривала ты меня долго на интервью... Ждала я, ждала обещанного нашего "женского разговора", а получилось, .... смотрите сами, что получилось по ссылкам в моих сторис".