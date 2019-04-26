"Обиделась?": После интервью Бузова отписалась от Собчак в Instagram

Последний выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак был посвящен Ольге Бузовой. журналистка достаточно серьезно раскритиковала бизнес, который ведет звезда. Она провела тщательную проверку ее ресторана BuzFood, а потом довела певицу до слез.
Ксения попыталась изобразить ведущую программы "Ревизорро" Елену Летучую. Она организовала настоящую санитарную проверку в специальном халате, перчатках, бахилах и шапочке.
Собчак сразу отметила несколько нарушений: отсутствие теплового тамбура, грязь рядом с барной стойкой, на кухне находилась расческа и в заведении не было противопожарной перегородки.
В беседе Ксения обрушилась на Бузову с критикой не только ресторана, но и других бизнес-проектов. Ольга со слезами на глазах ей возразила и отметила, что ей одной приходится тяжело. Она не всегда бывает на месте, а вокруг очень много людей, которые только и пытаются обмануть.
"Да, нужно. И если бы я здесь сидела круглосуточно, то я бы с этими проблемами не столкнулась. Я попробовала себя в бизнесе и обожглась... Но это мой ресторан, который я открыла и я не хочу его просрать", - призналась певица.
Ольга рассказала, что она давно отказалась от своей сети магазинов. Она сейчас ни на что не соглашается, она все тщательно проверяет.
Собчак сказала, что фамилия Бузовой не всегда залог успеха. Криптовалюта провалилась, как и многие другие проекты.
"Не могу сказать, что ресторан не успешен... Посмотрим через год", - сказала звезда.
Она также отметила, что все ее рекламные проекты имеют грандиозный успех.
На своей странице в Instagram Ольга написала:
"Ксюша, время идёт, а ты не меняешься... Уговаривала ты меня долго на интервью... Ждала я, ждала обещанного нашего "женского разговора", а получилось, .... смотрите сами, что получилось по ссылкам в моих сторис".
Певица также отписалась от Ксении Собчак после интервью, которое появилось в Сети.
Ксюша ... Ксюша, время идёт, а ты не меняешься 🤪🤪 @xenia_sobchak уговаривала ты меня долго на интервью 😂🤦🏼♀ ...ждала я ждала обещанного нашего «женского разговора», а получилось, ....смотрите сами, что получилось по ссылкам в моих сторис 😂Сразу приходит в голову фраза «к нам приехал ревизор» 👀 ... ну да ладно. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя... Ксю, все что ты бы не делала, я все равно люблю тебя! ❤️15 лет мы уже с тобой знакомы, и много чего пережили... 🤫🙈 ☺ Этот разговор я запомню навсегда! Я поведала о самом сокровенном, о том, в чем даже боялась признаться сама себе! Что из этого вышло, смотрите в новом выпуске «Осторожно Собчак!» на её канале. 🔥🔥🔥Мы провели вместе больше 12 часов 🕛 в программу, правда, вошло только 1,5 часа, и Ксения Анатольевна много вырезала своих откровений 😂😂 Но знай Ксюх, когда я у тебя буду брать интервью, припомню всё... 🤗😊 И я, по-прежнему настаиваю, чтобы ты сходила на мой концерт и спектакль 👻 Помогите мне @xenia_sobchak #СобчакидикБузовой