Вс, 28.04.2019
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Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу

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Микелла Абрамова, Алла Пугачева, Алсу

ФОТО: скриншот видео/ https://www.instagram.com/alsou_a/коллаж Русский TVNET

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сделала участникам финала телевизионного шоу "Голос. Дети" щедрые подарки. Обладателями золотых кулонов от звезды стали дети, которые уступили в финале дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой. Алла Борисовна пригласила четырех конкурсантов в ресторан на Рублёвке, где недавно сама отмечала юбилей. Об этом пишет издание "Комсомольская правда". 

Стоит отметить, что певица подарила не простые золотые кулоны, а "Золотые звезды Аллы Пугачёвой".

Это специальная музыкальная премия, которая была учреждена самой Аллой Борисовной в 2005 году. Кроме кулона обычно вручается диплом и денежная премия из личных средств Примадонны. 

Напомним, после победы на шоу "Голос. Дети" 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, разгорелся нешуточный скандал. Девочка получила 56,5% голосов зрителей. Первый канал устроил проверку голосования, чтобы избежать возможной "накрутки голосов", так как определенная аномалия во время конкурса была отмечена. В скандал вовлечены практически все звезды российского шоу-бизнеса.

Наставница конкурсантов Светлана Лобода отказывается от комментариев. Менеджер певицы лишь подчеркнула, что это был тяжелый день для певицы и она отказывается принимать участие в проекте. Звезда также опубликовала фото и видео со своими подопечными Нино и Робертом, которых обошла Микелла.

По поводу конкурса уже высказались Максим Галкин, Яна Руткоская, Станислав Садальский, Дмитрий Нагиев, Макс Фадеев, Валерий Меладзе и Константин Эрнст. Алсу после победы дочери хранит молчание и отключила возможность комментировать публикации на своей странице в Instagram.

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