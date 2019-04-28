Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сделала участникам финала телевизионного шоу "Голос. Дети" щедрые подарки. Обладателями золотых кулонов от звезды стали дети, которые уступили в финале дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой. Алла Борисовна пригласила четырех конкурсантов в ресторан на Рублёвке, где недавно сама отмечала юбилей. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Стоит отметить, что певица подарила не простые золотые кулоны, а "Золотые звезды Аллы Пугачёвой".
Это специальная музыкальная премия, которая была учреждена самой Аллой Борисовной в 2005 году. Кроме кулона обычно вручается диплом и денежная премия из личных средств Примадонны.
Напомним, после победы на шоу "Голос. Дети" 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, разгорелся нешуточный скандал. Девочка получила 56,5% голосов зрителей. Первый канал устроил проверку голосования, чтобы избежать возможной "накрутки голосов", так как определенная аномалия во время конкурса была отмечена. В скандал вовлечены практически все звезды российского шоу-бизнеса.
Наставница конкурсантов Светлана Лобода отказывается от комментариев. Менеджер певицы лишь подчеркнула, что это был тяжелый день для певицы и она отказывается принимать участие в проекте. Звезда также опубликовала фото и видео со своими подопечными Нино и Робертом, которых обошла Микелла.
По поводу конкурса уже высказались Максим Галкин, Яна Руткоская, Станислав Садальский, Дмитрий Нагиев, Макс Фадеев, Валерий Меладзе и Константин Эрнст. Алсу после победы дочери хранит молчание и отключила возможность комментировать публикации на своей странице в Instagram.