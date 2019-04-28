Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу

Стоит отметить, что певица подарила не простые золотые кулоны, а "Золотые звезды Аллы Пугачёвой".

Это специальная музыкальная премия, которая была учреждена самой Аллой Борисовной в 2005 году. Кроме кулона обычно вручается диплом и денежная премия из личных средств Примадонны.

Напомним, после победы на шоу "Голос. Дети" 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, разгорелся нешуточный скандал. Девочка получила 56,5% голосов зрителей. Первый канал устроил проверку голосования, чтобы избежать возможной "накрутки голосов", так как определенная аномалия во время конкурса была отмечена. В скандал вовлечены практически все звезды российского шоу-бизнеса.

Наставница конкурсантов Светлана Лобода отказывается от комментариев. Менеджер певицы лишь подчеркнула, что это был тяжелый день для певицы и она отказывается принимать участие в проекте. Звезда также опубликовала фото и видео со своими подопечными Нино и Робертом, которых обошла Микелла.