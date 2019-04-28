В прошлом году спецслужбы 15 раз отказали в допуске к гостайне

В 2018 году СГБ выдало 1990 специальных разрешений, в том числе 1303 разрешений второй категории и 687 разрешений третьей категории.

Также были проверены 53 человека, претендовавшие на специальное разрешение первой категории. Материалы направлялись БЗС для принятия решения.

В прошлом году СГБ приняло решения об отказе в допуске к гостайне в трех случаях. В одном случае лицо было привлечено к уголовной ответственности, во втором случае констатированы факты, позволяющие сомневаться в способности человека хранить тайну, в третьем случае констатированы психические нарушения.

В 36 случаях выявлены повышынные риски, в результате специальное соглашение выдано на сокращенный срок.