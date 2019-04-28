В Швейцарии сошла лавина, погибли четыре лыжника

Четыре лыжника из Германии погибли из-за схода лавины около высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии. Об этом сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что несколько туристов из Германии направилась через перевал Грюнхорнлюкке по направлению к горному приюту Конкордиахютте. Властями был начат их поиск после того, как лыжники не смогли прибыть в пункт назначения к концу дня. На поиски туристов отправили вертолёт, но их не смогли обнаружить.
Из-за плохих погодных условий спасатели смогли возобновить поиски лыжников только в субботу после полудня. Через время спасатели "обнаружили четырёх туристов между Грюнхорном и Конкордиахютте" под завалами снега.
Сообщается, что сотрудники полиции проводят идентификацию жертв, начато расследование.