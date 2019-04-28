В Швейцарии сошла лавина, погибли четыре лыжника

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что несколько туристов из Германии направилась через перевал Грюнхорнлюкке по направлению к горному приюту Конкордиахютте. Властями был начат их поиск после того, как лыжники не смогли прибыть в пункт назначения к концу дня. На поиски туристов отправили вертолёт, но их не смогли обнаружить.