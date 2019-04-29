Икшкиле против реформы. Организует "мини-референдум"

В понедельник, 29 апреля, в Икшкильском крае начинается опрос жителей о дальнейшей судьбе края, несмотря на решение Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) приостановить действие положения об опросе.
Самоуправление оспорит распоряжение VARAM в Конституционном суде и Бюро омбудсмена, так как считает, что оно нарушает права человека.
В понедельник краевая дума соберется на внеочередное заседание, чтобы принять решение о порядке организации опроса.
Опрос будет напоминать своего рода маленькие выборы или референдум, результаты которого не будут иметь юридических последствий, но станут как бы мандатом на дальнейшие переговоры с VARAM, которое предлагает присоединить Икшкиле к Огрскому краю.