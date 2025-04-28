В Иманте ограбили квартиру, забравшись на балкон второго этажа: задержаны трое

Ранее в апреле в полицию поступила информация о краже из квартиры на втором этаже в Риге, в микрорайоне Иманта. Владельцы квартиры сообщили, что вечером 16 апреля, вернувшись домой, они обнаружили, что у них похищены компьютеры, золотые украшения и наличные деньги - около 6 тысяч евро. Общий ущерб был оценен примерно в 11 тысяч евро.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к этому преступлению, предположительно, причастны три человека. 17 апреля были задержаны мужчины 1992 и 1978 годов рождения и женщина 1985 года рождения.

Пожилой мужчина ранее был судим за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Второй мужчина был осужден за незаконный оборот наркотических средств, а женщина ранее не попадала в поле зрения полиции.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента и то, как каждый из подозреваемых был причастен к преступлению. Известно, что в квартиру проникли, забравшись на балкон на втором этаже здания и вскрыв балконную дверь.

В домах подозреваемых был проведен обыск, в результате которого было найдено несколько украденных вещей. Их вернут владельцам.

Мужчина 1978 года рождения был заключен под стражу, в отношении других подозреваемых была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.