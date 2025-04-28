Латвийский оператор комментирует причины отключения электричества в Испании и Португалии

Регион Пиренейского полуострова, где в понедельник, 28 апреля, произошли масштабные отключения электроэнергии, изолирован от общей континентальной европейской синхронной энергосистемы, сообщил агентству LETA член правления латвийского оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс.
В понедельник в Испании и Португалии произошли серьезные перебои с электричеством. ЧП коснулось также некоторых районов Франции. Португальская энергетическая компания E-Redes заявила, что отключения связаны с проблемами в европейской электросистеме.
Юнгханс сообщил, что причины отключения электроэнергии в Испании, Португалии и Франции еще выясняются, но пострадавшие регионы не были подключены к общей европейской энергосистеме.
"Подача электроэнергии в Латвии не затронута и стабильна", - добавил он.
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис написал в социальных сетях, что следит за событиями в Испании, Португалии и Франции. "Эксперты в Латвии также следят за новостями", - подчеркнул он.
Галерея: Отключение электроэнергии в Испании и Португалии
Испанский телеканал RTVE сообщает, что в 12:30 (13:30 по латвийскому времени) в нескольких регионах страны было зафиксировано отключение электроэнергии, что привело к отключению электроэнергии в испанском парламенте в Мадриде и на станциях метро по всей стране.
Испанская железнодорожная компания Adif объявила, что из-за отключения электричества остановлено движение поездов по всей стране и закрыт аэропорт Мадрида.
Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что ей удалось восстановить подачу электроэнергии на севере и юге страны, но проблема еще не решена.
В Португалии без электричества остались Лиссабон и его окрестности, а также северная и южная части страны. Аэропорт Лиссабона был вынужден приостановить работу.
Пострадала и сфера телекоммуникаций: жители Португалии и Испании сообщают, что у них нет доступа к мобильным сетям. В Португалии нарушена работа банкоматов и электронных платежных систем.
Больницы и службы экстренной помощи в Португалии были вынуждены перейти на использование генераторов.
По сообщениям СМИ, в Лиссабоне не работает метро, а в центре города - светофоры.
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