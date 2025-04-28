Латвийский оператор комментирует причины отключения электричества в Испании и Португалии

В понедельник в Испании и Португалии произошли серьезные перебои с электричеством. ЧП коснулось также некоторых районов Франции. Португальская энергетическая компания E-Redes заявила, что отключения связаны с проблемами в европейской электросистеме.

Юнгханс сообщил, что причины отключения электроэнергии в Испании, Португалии и Франции еще выясняются, но пострадавшие регионы не были подключены к общей европейской энергосистеме.

"Подача электроэнергии в Латвии не затронута и стабильна", - добавил он.

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис написал в социальных сетях, что следит за событиями в Испании, Португалии и Франции. "Эксперты в Латвии также следят за новостями", - подчеркнул он.

Галерея: Отключение электроэнергии в Испании и Португалии

Испанский телеканал RTVE сообщает, что в 12:30 (13:30 по латвийскому времени) в нескольких регионах страны было зафиксировано отключение электроэнергии, что привело к отключению электроэнергии в испанском парламенте в Мадриде и на станциях метро по всей стране.