"Вечно молодая" модель раскрыла секреты своей потрясающей внешности
53-летняя австралийская модель Донна Омански рассказала изданию Daily Mail, как ей удается сохранять подтянутую фигуру без каких-либо пластических операций.
Проживающая в городе Голд-Кост, штат Квинсленд, модель начала свою карьеру в 15 лет. "В молодости я каждые выходные занималась конным спортом, поэтому на другие увлечения не оставалось времени, - вспоминает Омански. - Я всегда вела активный образ жизни. Я не из тех, кто любит смотреть телевизор или читать".
Модель регулярно посещает спортзал, но старается, чтобы тренировки не превращались в рутину. В последнее время она увлеклась боксом.
По словам Донны, когда у нее не остается времени на тренажерный зал, она выделяет как минимум полчаса в день на прогулку.
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Уже пять лет модель не ест продукты животного происхождения. Она ежедневно пьет зеленый чай и никогда в жизни не пробовала кофе. "За ужином я могу позволить себе немного алкоголя. Люблю пробовать необычные вина", - рассказывает Омански. Всем, кто стремится добиться модельных параметров, австралийка советует диету с высоким содержанием клетчатки.
Донна утверждает, что никогда не делала пластических операций, цель которых состоит только в улучшении внешности.
"Десять лет назад я перенесла операцию на веках. Она была сделана по назначению врачей - мне требовалась коррекция", - объясняет модель. По ее мнению, помимо тренировок и правильного питания, залог молодости и счастливой жизни - в отсутствии стресса.