"Вечно молодая" модель раскрыла секреты своей потрясающей внешности

Проживающая в городе Голд-Кост, штат Квинсленд, модель начала свою карьеру в 15 лет. "В молодости я каждые выходные занималась конным спортом, поэтому на другие увлечения не оставалось времени, - вспоминает Омански. - Я всегда вела активный образ жизни. Я не из тех, кто любит смотреть телевизор или читать".

Модель регулярно посещает спортзал, но старается, чтобы тренировки не превращались в рутину. В последнее время она увлеклась боксом.

По словам Донны, когда у нее не остается времени на тренажерный зал, она выделяет как минимум полчаса в день на прогулку.

Уже пять лет модель не ест продукты животного происхождения. Она ежедневно пьет зеленый чай и никогда в жизни не пробовала кофе. "За ужином я могу позволить себе немного алкоголя. Люблю пробовать необычные вина", - рассказывает Омански. Всем, кто стремится добиться модельных параметров, австралийка советует диету с высоким содержанием клетчатки.

Донна утверждает, что никогда не делала пластических операций, цель которых состоит только в улучшении внешности.