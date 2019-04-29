Обсуждается и "план В" на случай, если движение по Деглавскому мосту восстановят не так скоро

Эти рейсы не были выполнены из-за транспортных заторов.

Данную проблему нужно решать быстро, заявил Баранник, добавив, что обсуждается и "план В" на случай, если движение по мосту будет восстановлено не скоро.

Обсуждаются, например, такие варианты, как разрешение левых поворотов автомашинам, введение системы, аналогичной "снежным билетам", для людей, которые привыкли перемещаться на автомашинах.

Однако все это не имеет смысла, когда транспорт стоит в пробках, сказал Баранник.

В то же время Баранник подчеркнул, что концентрироваться необходимо на "плане А", то есть - восстановлении движения.

На пресс-конференции в понедельник утром представители Рижской думы сообщили, что вскоре подадут Государственному бюро по контролю за строительством (BVKB) дополнительную информацию по Деглавскому мосту и рассчитывают, что бюро рассмотрит ее максимально быстро и откроет мост.

Срок подачи документов - вторник, и он будет соблюден, отметил Баранник.

Он такжен заявил, что из-за ограничений бывают весьма проблемные ситуации. Например, из-за закрытия моста в некоторых местах были созданы временные полосы общественного транспорта, но не все водители их соблюдают. А именно, некоторые их блокируют, оставляя на них свои авто.

Против них будут применяться достаточно "суровые наказания" - автомашины переместят на ближайшее разрешенное для стоянки место.

Напомним, Деглавский мост закрыт для движения транспорта с 5 часов утра четверга, 25 апреля. Как сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис, мост закрыт до получения окончательного заключения BVKB о его безопасности.