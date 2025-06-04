Телефонные мошенники представляются сотрудниками VSAA

Как пояснили в агентстве, мошенники отправляют выдуманные уведомления о якобы "замороженной заработной плате", предлагая перейти по прикрепленной ссылке, чтобы "предоставить объяснения". На самом деле преступники пытаются вынудить людей открыть ссылку и войти в интернет-банк.

VSAA настоятельно рекомендует в случае получения подобного сообщения не открывать подозрительные ссылки и ни в коем случае не вводить пароли и коды доступа к интернет-банку. Агентство подчеркивает, что не имеет никакого отношения к заработной плате жителей.

Ранее уже сообщалось, что в апреле мошенники от имени VSAA пытались обмануть жителей, рассылая уведомления о якобы "замороженном капитале второго пенсионного уровня". В этих сообщениях также была вредоносная ссылка, на которую мошенники призывали перейти.

А в марте телефонные мошенники, представляясь сотрудниками VSAA, звонили жителям и утверждали, будто бы им необходимо вручить заказное письмо. При этом они требовали подтвердить личность с помощью кода Smart-ID.

В таких случаях агентство рекомендует немедленно прекратить разговор и напрямую связаться с VSAA, чтобы проверить информацию. Если кто-либо звонит, представляясь сотрудником агентства, VSAA просит не торопиться и внимательно разобраться в том, что именно требует звонящий.

VSAA подчеркивает, что их сотрудники не доставляют заказные письма лично и никогда не требуют подтвердить личность с помощью кода Smart-ID.