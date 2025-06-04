ЦИК объяснила сбои на выборах: виноваты не только технологии

Сбои, возникшие в понедельник, 2 июня, в ходе предварительного голосования, были вызваны в том числе недостаточной подготовкой работников, заявила на заседании парламентской Комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.
Она отметила, что в организации выборов задействованы многие стороны и учреждения, у каждого своя важная и ответственная роль. "Нельзя перекладывать вину только на кого-то одного", - сказала Саулите.
Глава ЦИК подчеркнула, что особая ответственность за проведение выборов лежит на муниципальных избирательных участках. "Чем больше учатся, тем лучше получается", - заявила Саулите, указав, что на начальном этапе лишь 22% вовлеченных работников прошли обучение.
При этом она отметила, что "есть моменты, которые отлично сработали". Саулите особо выделила новые бюллетени, сказав, что сейчас избиратели гораздо реже задают вопросы о том, как их правильно заполнять.
Директор Агентства государственного цифрового развития Йоренс Лиопа во время заседания комиссии рассказал, что в разработке и поддержке избирательной платформы участвуют несколько ведомств. Лиопа также обратил внимание, что изначально обучение прошли немногие пользователи системы.
Он подчеркнул, что именно обучение сотрудников избирательных участков является ключевым фактором успешной работы системы, и на данный момент подготовку прошло уже больше сотрудников.
Говоря о голосовании, которое состоится 2 июня, Лиопа заверил, что ошибки устранены, и повторения сбоев быть не должно. "Основной процесс выборов и их прозрачность не были затронуты", - заверил он.
Депутат Илзе Стобова ("Латвия на первом месте") во время заседания заявила, что у нее сложилось впечатление, будто "идет работа в тестовом режиме". Она спросила, "действительно ли программа завершена". Лиопа ответил, что причина сбоев была связана с "навыками людей по вводу данных", а сама система работает исправно.
Лиопа также добавил, что анализ ситуации продолжается, и улучшения в систему вносятся постоянно.
Депутат Ингмарс Лидака ("Объединенный список") отметил, что "предварительное голосование - это своего рода тестовый режим"."Я бы не воспринимал это как трагедию", - сказал Лидака, подчеркнув, что полностью избежать каких-либо ошибок невозможно.
Депутат Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") также высказался, что "научиться чему-то можно только на практике". "Если хотим развиваться, ошибки неизбежны", - сказал Лиепиньш, отметив, что лучше пусть ошибки случаются во время предварительного голосования, когда активность значительно ниже, чем в основной день выборов.
Ранее сообщалось, что в среду Комиссия по государственному управлению и делам самоуправлений Сейма заслушает муниципальных организаторов выборов и других ответственных за избирательный процесс, чтобы выяснить причины сбоев в работе системы предварительного голосования.
Как уже сообщалось, в первый день предварительного голосования у избирательных комиссий возникли трудности с передачей данных об активности избирателей из-за сбоев в системе.
Представители Агентства по предотвращению инцидентов информационной безопасности Cert.lv заявили, что понедельничные сбои не были связаны с каким-либо вмешательством извне. Киберугроз системе выборов обнаружено не было.
За два дня предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии предварительно проголосовали 3,51% имеющих право голоса.
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