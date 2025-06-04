ЦИК объяснила сбои на выборах: виноваты не только технологии

Депутат Илзе Стобова ("Латвия на первом месте") во время заседания заявила, что у нее сложилось впечатление, будто "идет работа в тестовом режиме". Она спросила, "действительно ли программа завершена". Лиопа ответил, что причина сбоев была связана с "навыками людей по вводу данных", а сама система работает исправно.

Лиопа также добавил, что анализ ситуации продолжается, и улучшения в систему вносятся постоянно.

Депутат Ингмарс Лидака ("Объединенный список") отметил, что "предварительное голосование - это своего рода тестовый режим"."Я бы не воспринимал это как трагедию", - сказал Лидака, подчеркнув, что полностью избежать каких-либо ошибок невозможно.

Депутат Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") также высказался, что "научиться чему-то можно только на практике". "Если хотим развиваться, ошибки неизбежны", - сказал Лиепиньш, отметив, что лучше пусть ошибки случаются во время предварительного голосования, когда активность значительно ниже, чем в основной день выборов.

Ранее сообщалось, что в среду Комиссия по государственному управлению и делам самоуправлений Сейма заслушает муниципальных организаторов выборов и других ответственных за избирательный процесс, чтобы выяснить причины сбоев в работе системы предварительного голосования.

Как уже сообщалось, в первый день предварительного голосования у избирательных комиссий возникли трудности с передачей данных об активности избирателей из-за сбоев в системе.

Представители Агентства по предотвращению инцидентов информационной безопасности Cert.lv заявили, что понедельничные сбои не были связаны с каким-либо вмешательством извне. Киберугроз системе выборов обнаружено не было.

За два дня предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии предварительно проголосовали 3,51% имеющих право голоса.