"Оборудование Санкт-Петербурга". В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с обвесом

На севере Норвегии рыбаки обнаружили белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга", со ссылкой на норвежский телеканал NRK пишет "Радио Свобода".
Как рассказал один из рыбаков, 25 апреля к их лодке подплыла белуха. На животном был туго затянутый ремень, который удалось снять только на следующий день.
По его словам, белуха позволяла себя гладить. Рыбаки решили, что кит подплыл к людям, потому что нуждался в помощи.
После освобождения от ремня животное покружилось вокруг лодки и уплыло.
По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсё, такая "маркировка" не используется учеными ни в Норвегии, ни в России.
Он предположил, что белуха могла принадлежать российскому Северному флоту.
Как рассказал Рикардсен, он обсуждал эту тему с несколькими российскими учеными - они подтвердили, что в России приручают и дрессируют китов, которые иногда "сбегают" с базы российского флота в Мурманске и следуют за лодками норвежских рыбаков.