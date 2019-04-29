"Оборудование Санкт-Петербурга". В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с обвесом

Как рассказал один из рыбаков, 25 апреля к их лодке подплыла белуха. На животном был туго затянутый ремень, который удалось снять только на следующий день.

По его словам, белуха позволяла себя гладить. Рыбаки решили, что кит подплыл к людям, потому что нуждался в помощи.

После освобождения от ремня животное покружилось вокруг лодки и уплыло.

По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсё, такая "маркировка" не используется учеными ни в Норвегии, ни в России.

Он предположил, что белуха могла принадлежать российскому Северному флоту.