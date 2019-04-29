Пн, 29.04.2019
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"Оборудование Санкт-Петербурга". В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с обвесом

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ФОТО: kadrs no video

На севере Норвегии рыбаки обнаружили белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга", со ссылкой на норвежский телеканал NRK пишет "Радио Свобода".

Как рассказал один из рыбаков, 25 апреля к их лодке подплыла белуха. На животном был туго затянутый ремень, который удалось снять только на следующий день.

По его словам, белуха позволяла себя гладить. Рыбаки решили, что кит подплыл к людям, потому что нуждался в помощи.

После освобождения от ремня животное покружилось вокруг лодки и уплыло.

По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсё, такая "маркировка" не используется учеными ни в Норвегии, ни в России.

Он предположил, что белуха могла принадлежать российскому Северному флоту.

Как рассказал Рикардсен, он обсуждал эту тему с несколькими российскими учеными - они подтвердили, что в России приручают и дрессируют китов, которые иногда "сбегают" с базы российского флота в Мурманске и следуют за лодками норвежских рыбаков.

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