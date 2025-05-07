Смертность пациентов в Добельской больнице достигла 9,38 процента. Руководство дает объяснения

Оборот предприятия, принадлежащего самоуправлению Добельского края, в прошлом году составил 8 161 149 евро. По сравнению с 7 836 689 евро в 2023 году оборот увеличился на 4%.

В то же время прибыль в прошлом году составила 75 846 евро в отличие от убытков в 612 487 евро годом ранее.

В отчете правления, прилагаемом к годовому отчету за 2024 год, указано, что в больнице как круглосуточном стационаре неотложной помощи был пролечен 1941 пациент. В 2023 году помощь была оказана 2274 пациентам, и сокращение количества больных связано с нехваткой специалистов в области внутренней медицины и хирургии.

В прошлом году общее время, проведенное пациентами в стационаре, составило 15 267 койко-дней. Среднее количество койко-дней на одного пациента - 7,87.

Летальность среди стационарных пациентов составила 9,38%, что меньше, чем в 2023 году, когда она составляла 9,59%.

В то же время в больнице подчеркивают, что количество тяжелых пациентов остается высоким, что связано с доставкой "безнадежных" пациентов из больниц четвертого и пятого уровня, а также с изменением возрастной структуры пациентов, поскольку становится больше пожилых людей.