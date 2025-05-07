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Смертность пациентов в Добельской больнице достигла 9,38 процента. Руководство дает объяснения

Больница. Иллюстративное фото
Больница. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В Добельской больнице уровень летальности пациентов в 2024 году составил 9,38%, при этом количество тяжелых пациентов остается высоким, что связано с рядом факторов, включая госпитализацию в последний момент и неадекватное лечение на амбулаторном этапе, свидетельствует опубликованный отчет за прошлый год SIA Dobeles un apkārtnes slimnīca.

Оборот предприятия, принадлежащего самоуправлению Добельского края, в прошлом году составил 8 161 149 евро. По сравнению с 7 836 689 евро в 2023 году оборот увеличился на 4%.

В то же время прибыль в прошлом году составила 75 846 евро в отличие от убытков в 612 487 евро годом ранее.

В отчете правления, прилагаемом к годовому отчету за 2024 год, указано, что в больнице как круглосуточном стационаре неотложной помощи был пролечен 1941 пациент. В 2023 году помощь была оказана 2274 пациентам, и сокращение количества больных связано с нехваткой специалистов в области внутренней медицины и хирургии.

В прошлом году общее время, проведенное пациентами в стационаре, составило 15 267 койко-дней. Среднее количество койко-дней на одного пациента - 7,87.

Летальность среди стационарных пациентов составила 9,38%, что меньше, чем в 2023 году, когда она составляла 9,59%.

В то же время в больнице подчеркивают, что количество тяжелых пациентов остается высоким, что связано с доставкой "безнадежных" пациентов из больниц четвертого и пятого уровня, а также с изменением возрастной структуры пациентов, поскольку становится больше пожилых людей.

Также пациенты получают неадекватное лечение или вовсе не лечатся на амбулаторном этапе, слишком поздно обращаются за медицинской помощью, имеют более тяжелые и сочетанные патологии. Также наблюдается госпитализация пациентов "в последний момент", когда уже невозможно предотвратить летальный исход, госпитализация пациентов из социальных учреждений соседних краев при ухудшении состояния их здоровья, а также увеличение количества онкологических пациентов.

В амбулаторном отделении количество визитов пациентов к врачу по болезни в 2024 году составило 25 894, количество пациентов, осмотренных профилактически - 6612.

По сравнению с 2023 годом количество пациентов сократилось, поскольку не проводились обследования по программам услуг, в которых не хватает специалистов, а в тех программах, где специалисты имеются, количество оплачиваемых государством обследований ограничено установленными квотами.

В конце 2024 года в больнице работал 261 человек, из них 76 врачей и функциональных специалистов, 76 работников здравоохранения и ухода за пациентами, 35 помощников медсестер, 74 сотрудника хозяйственной части, а также вспомогательной сферы лечебного и уходового процесса.

Фактический средний размер ежемесячной заработной платы за одну ставку в прошлом году составил 1935 евро.

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