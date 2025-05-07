Из-за атаки дронов в России отменены или задержаны десятки рейсов

В московском аэропорту Шереметьево дважды полностью приостанавливали вылеты и прилеты. Часть рейсов была задержана или перенаправлена в другие аэропорты. Подобная ситуация наблюдалась также в Домодедово, Внуково и Жуковском.

В аэропортах образовались очереди у информационных стоек, где пассажиры пытались узнать статус своих рейсов, обменять или сдать билеты. Многие были вынуждены провести ночь в терминалах.

Около 70 рейсов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Пассажиры рейса Emirates из Дубая провели в Пулкове около шести часов, после чего им сообщили, что до Москвы им нужно добираться самостоятельно. Пассажиры рейса Анталья-Москва ждали более семи часов, прежде чем им разрешили выйти из самолета.

Рейс Uzbekistan Airways из Ташкента и рейс "Аэрофлота" из Челябинска также были направлены в Санкт-Петербург, где пассажиры провели ночь на борту.

Рейс "Аэрофлота" из Дубая в Москву был перенаправлен в Казань.

Ограничения на прилеты и вылеты также были введены в Казани, Нижнекамске и Кирове.