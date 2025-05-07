Будет ли реформа? В Риге изучат сеть маршрутов общественного транспорта

Сеть общественного транспорта в Риге концептуально не пересматривалась более 30 лет. За это время в городской среде и в привычках передвижения жителей произошли значительные изменения - изменилась структура мест проживания и работы, увеличилось использование личного автотранспорта и развились услуги микромобильности.

В то же время общественный транспорт по-прежнему играет важную роль в повседневной жизни рижан, однако существующую систему необходимо адаптировать к современным потребностям в передвижении, поясняют в самоуправлении.

Для создания сети общественного транспорта, отвечающей современным требованиям, сначала будет проведено углубленное исследование текущей ситуации - как в настоящее время передвигаются жители Риги, каков их выбор, привычки и потребности. Особое внимание будет уделено мнению общества: в ходе исследования пройдет масштабный опрос жителей об их опыте использования общественного транспорта и потребностях.

На основании собранных данных будут разработаны два возможных сценария реформы сети маршрутов общественного транспорта в Риге - каждый со своей концепцией, акцентами и решениями. Эти сценарии будут оцениваться с учетом выгод для пользователей транспорта, затрат для города и других факторов.

Также планируется проведение ряда тематических мероприятий с участием как жителей, так и отраслевых специалистов, чтобы совместно разработать решения, основанные на данных и отвечающие потребностям общества.

Исследование продлится 14 месяцев. Его результаты станут основой для разработки плана действий и последующей реализации реформы, а также шагом к тому, чтобы общественный транспорт стал основой мобильности города.

Проект реализуется Департаментом городского развития Рижского самоуправления.