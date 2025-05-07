Еще один американский истребитель упал в Красное море

Это уже второй истребитель, потерянный с этого авианосца за последние десять дней.

Двухместный истребитель стоимостью около 67 миллионов долларов упал в море после неудачной попытки замедлить ход при посадке, заявило Центральное командование США.

По словам представителя оборонного ведомства, которые приводит агентство AFP, самолет не смог зацепиться посадочным крюком за тормозной трос на палубе корабля.

Оба пилота успешно катапультировались и были спасены.

"Пилоты прошли медицинское обследование, у них были зафиксированы незначительные травмы. Никто из палубного персонала не пострадал", - добавил представитель властей.

Это второй истребитель F/A-18 с Harry S. Truman, потерянный в Красном море за десять дней.

Как уже сообщалось, 28 апреля другой истребитель F/A-18F Super Hornet также упал в Красное море, и в результате этого инцидента один моряк получил травмы.

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Тогда истребитель соскользнул за борт вместе с тягачом, который тянул его по палубе.

"F/A-18E буксировали в ангар, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и тягач оказались за бортом", - было сказано в заявлении ВМС США.

В конце прошлого года еще один F/A-18 с авианосца Harry S. Truman был по ошибке сбит американским ракетным крейсером Gettysburg, однако оба пилота выжили.

Авианосец Harry S. Truman - один из двух американских авианосцев, которые в настоящее время находятся на Ближнем Востоке.

С середины марта силы США ведут удары по повстанцам-хути в Йемене, пытаясь нейтрализовать угрозу, которую они представляют для судоходства в регионе.