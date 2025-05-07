В Ватикане собрался конклав. Начинаются выборы нового Папы

Кардиналы сначала примут участие в торжественной мессе в базилике Святого Петра, а затем соберутся в Сикстинской капелле, чтобы приступить к голосованию.

В голосовании участвуют только кардиналы младше 80 лет, однако в консультациях принимают участие все кардиналы.

Поскольку во многих уголках мира продолжаются конфликты и не утихают дипломатические кризисы, итальянский кардинал Пьетро Паролин, занимавший пост государственного секретаря при Франциске, считается фаворитом на пост Папы.

Среди других возможных кандидатов называются Питер Тарксон из Ганы, архиепископ Болоньи Маттео Мария Дзуппи, Робер Сара из Гвинеи и латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Согласно древней традиции, если из дымохода Сикстинской капеллы поднимается черный дым, это означает, что новый Папа еще не избран.

Чтобы дым стал черным, к горящим бюллетеням добавляют деготь. Если же из капеллы поднимается белый дым - это знак, что Папа избран. В этом случае бюллетени сжигаются с добавлением хлората калия, лактозы и смолы хлороформа для получения белого дыма.

Ранее сообщалось, что Франциск, ставший папой в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.