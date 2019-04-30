Александр Васильев представит в Риге театрализованное шоу "Алхимия моды. Иконы стиля"

"Нашим проектом мы прежде всего хотим показать, что мода не стоит на месте - она не только выражает эстетические идеалы нашего времени "здесь и сейчас", но и предвосхищает будущее! Она способна преобразить человеческую жизнь, подобно алхимическому опыту.

Чтобы лучше разобраться, как именно работает механизм этого превращения,

мы приглашаем всех на шоу "Алхимия моды". В этот раз поговорим об утерянном во времени сокровище элегантности", - рассказал Васильев.

Появление Александра Васильева в качестве актера и лектора - событие всегда ожидаемое и интригующее, тем более если речь идет о его выступлении на рижской сцене. С этим городом у маэстро уже давно "своя" история:

в 2016 году именно в столице Латвии благодаря Фонду Александра Васильева открыл свои двери Музей моды, а в 2018-м Васильев был награжден орденом признания IV степени "за особые заслуги" перед Латвией.

Лекции Васильева - действительно бесценны, ведь

историк не просто повествует о моде в своем неповторимом стиле, но и раскрывает множество любопытных подробностей работы фэшн-индустрии.

ФОТО: пресс-фото

Во время своего выступления маэстро расскажет слушателям о главных модных кумирах столетия, а также о самом понятии "икона стиля".

В чем заключался секрет строгого обаяния Марлен Дитрих и Грейс Келли? Какой была настоящая цена кокетливой элегантности Джеки Кеннеди-Онассис?

Почему миллионы мужчин и женщин были без ума от Одри Хепберн и Мэрилин Монро? Харизматичный историк моды поделится с рижанами своей версией ответов на эти и многие другие вопросы.

В качестве соведущей шоу выступит главный редактор журнала "ЛЮБЛЮ" - очаровательная Инна Авина.

Не менее интересной частью программы станет показ коллекций известных дизайнеров.

От Латвии свои коллекции сезона осень-зима 2019/20 публике представят Дайга Латковска (Дом моды TĒMA), Светлана Каирова (Selina Keer TM),

а также другие дизайнеры, чьи имена будут объявлены позже.

Автором идеи проекта "Алхимия моды" является Анна Олейник - директор компании ALCHEMY STUDIO, продюсер креативных и интерактивных шоу в Литве. Режиссером и сценаристом шоу выступила Леокадия Дабужинскайте, награжденная президентом Литвы орденом за заслуги перед отечеством.

Организаторы проекта: Alchemy Studio, Alexandre Vassiliev Foundation.

Генеральный спонсор: компания SWISSONLY.

Партнеры проекта: Make-ap Atelier Paris, L’Officiel Baltic.

Билеты на шоу уже поступили в продажу в сеть Biļešuserviss.