Гобземсу отказали в выдаче допуска к гостайне

Сам Гобземс утверждает, что в допуске к гостайне ему отказано из-за того, что он опубликовал в Facebook распечатку из земельной книги о сделках семьи премьер-министра Кришьяниса Кариньша со зданием бывшего кинотеатра Pionieris и кипрских оффшорах.