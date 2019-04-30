Гобземсу отказали в выдаче допуска к гостайне

Бюро по защите Сатверстме (БЗС) отказало в выдаче допуска к гостайне депутату Сейма Алдису Гобземсу (KPV LV). Об этом в Facebook сообщил сам депутат.
БЗС никогда публично не сообщает причины отказа в выдаче допуска к гостайне.
Сам Гобземс утверждает, что в допуске к гостайне ему отказано из-за того, что он опубликовал в Facebook распечатку из земельной книги о сделках семьи премьер-министра Кришьяниса Кариньша со зданием бывшего кинотеатра Pionieris и кипрских оффшорах.
По закону, решение БЗС можно обжаловать генпрокурору в течение 14 дней после его объявления. Решение генпрокурора в 14-дневный срок может быть обжаловано в Административном окружном суде.