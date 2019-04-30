Дальше некуда! Фото Ляйсан Утяшевой с отдыха напугали поклонников

Месяц назад звездную пару видели в Израиле. Это была рабочая поездка Павла, в которую они отправились без детей: Супруг выступал, а Ляйсан сопровождала его и занималась собой.

Спортсменка призналась, что эта поездка помогла ей сбросить накопленные за зиму лишние килограммы - за неделю она похудела на 5 кг.

Однако, судя по всему, останавливаться на достигнутом не собирается.

Сейчас Воля и Утяшева вместе с детьми - Софией и Робертом - наслаждаются отдыхом в Испании. На Тенерифе стоит прекрасная погода, семья замечательно проводит время, и Ляйсан с удовольствием делится с поклонниками в соцсетях фото с солнечного острова.

"Убеждаюсь, дети - лучшие фотографы. Фотографии от Софии и Роберта! P. S. Инициаторами выступают они, а мама покорно работает моделью",

- подписала свежую серию снимков Ляйсан.

Но вот подписчики, увидев эти кадры, обратили внимание не на красивые пейзажи и мастерство юных фотографов, а на нездоровую, на их взгляд, худобу 33-летней мамы двоих детей. Некоторые заподозрили, что она близка к анорексии.

На кадрах Утяшева позирует в коротеньком платье, демонстрируя длинные стройные ноги, которые многим пользователям Сети показались "слишком худыми".

"У вас очень худые ноги", "Еще чуть-чуть, и будет анорексия", "Вы худая слишком. Ешьте!", "Вид нездоровый, при всем уважении..., "Надо чуть-чуть потолстеть", "Ляйсан, Паша таким родился. Ну а вам-то это зачем? Одумайтесь и возвращайтесь. Ну или хотя бы остановитесь",

"Лясечка, вы сильно похудели, не надо так", "Слишком худая, мне нравились аппетитные щечки", "Эх, чуть-чуть бы потолстеть! Что за мода на худых?"

- пишут взволнованные поклонники.

"Сколько вы весите?" - прямиком спросила звезду одна из подписчиц. "Не хочу портить отдых", - ответила ей Утяшева, дав понять, что за нее не стоит волноваться.

Кстати, самые преданные фанаты в восторге от своей любимицы:

"Какие-то бесконечно прекрасные ноги!", "Какая вы красивая!", "Вот это ноги...", "Это секс!", "Вы идеальная", "Красавица!"...

А вы что скажете?

ФОТО: instagram.com/liasanutiasheva