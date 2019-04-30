Жорж Сиксна накануне своего 62-летия стал отцом
Известный латвийский певец Жорж Сиксна, которому в июне исполнится 62 года, во второй раз стал отцом, сообщает издание Privātā Dzīve.
Наследника музыканту родила его возлюбленная Анна Зайцева, которая на 22 года моложе.
"Да, могу подтвердить этот факт, однако никакими подробностями на данный момент делиться не хочу. Ребеночек еще слишком маленький",
- сказал Сиксна.
Музыкант добавил, что его любимая вместе с малышом уже вернулись домой из роддома и чувствуют себя хорошо, а также
рассказал, как они назвали ребенка: "Сын! Назвали мальчика латышским именем Екабс, но это и международное имя".
Для Анны Екабс - первый ребенок, а у Жоржа уже есть дочь Влада, которая появилась на свет, когда ему было 23 года. Об отношениях Сиксны и Зайцевой стало известно в 2012 году.
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