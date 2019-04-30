Жорж Сиксна накануне своего 62-летия стал отцом

"Да, могу подтвердить этот факт, однако никакими подробностями на данный момент делиться не хочу. Ребеночек еще слишком маленький",

Музыкант добавил, что его любимая вместе с малышом уже вернулись домой из роддома и чувствуют себя хорошо, а также

рассказал, как они назвали ребенка: "Сын! Назвали мальчика латышским именем Екабс, но это и международное имя".

Для Анны Екабс - первый ребенок, а у Жоржа уже есть дочь Влада, которая появилась на свет, когда ему было 23 года. Об отношениях Сиксны и Зайцевой стало известно в 2012 году.