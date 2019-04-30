Рига: Велосипедист сбил четырехлетнего ребенка

На месте происшествия велосипедист рассказал, что ехал со скоростью примерно 40 км в час, когда внезапно на дорогу выбежал маленький мальчик. У велосипедиста просто не было возможности избежать столкновения. В свою очередь мать ребёнка не заметила велосипедиста, потому позволила дочери бегать по улице.

У ребёнка не было констатировано травм, в то время как у велосипедиста был разбит локоть. Также мужчина рассказал, что во время инцидента у велосипеда сломалось несколько деталей.

Были вызваны медики, которые осмотрели обоих. Ребенка было решено госпитализировать, чтобы провести дальнейшие обследования в больнице.