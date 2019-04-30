Рига: Велосипедист сбил четырехлетнего ребенка
29 апреля около 8:34 полиция получила информацию о том, что некий велосипедист на перекрестке улиц Лаздонас и Даугавпилс сбил ребёнка.
На месте происшествия велосипедист рассказал, что ехал со скоростью примерно 40 км в час, когда внезапно на дорогу выбежал маленький мальчик. У велосипедиста просто не было возможности избежать столкновения. В свою очередь мать ребёнка не заметила велосипедиста, потому позволила дочери бегать по улице.
У ребёнка не было констатировано травм, в то время как у велосипедиста был разбит локоть. Также мужчина рассказал, что во время инцидента у велосипеда сломалось несколько деталей.
Были вызваны медики, которые осмотрели обоих. Ребенка было решено госпитализировать, чтобы провести дальнейшие обследования в больнице.
Полиция напоминает пешеходам, что перед тем, как перейти улицу, необходимо убедиться, что пересечение безопасно. В свою очередь водители автомобилей и велосипедов должны снизить скорость перед пешеходным переходом и перекрёстками, чтобы не подвергать опасности пешеходов.