В Елгаве у вора нашли наркотики, контрабандные сигареты и незарегистрированное оружие

19 августа полиция получила сообщение о том, что в одном из частных домов в Елгаве мужчина перелез через забор, проник в хозяйственное помещение и похитил несколько вещей, после чего скрылся. Сотрудники полиции начали расследование и установили личность предполагаемого преступника.

7 октября полицейские задержали подозреваемого. Одновременно, подозревая его в хранении нелегальных веществ и оружия, был проведён обыск по месту его жительства.

В ходе обыска изъяли:

138 720 сигарет без акцизных марок, а также сигареты с акцизными марками Республики Беларусь;

5,34 грамма высушенной марихуаны;

незарегистрированный огнестрельный пистолет;

51 патрон различного калибра.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции и имеет судимость. В ходе расследования ему была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Расследование уголовного дела по факту кражи из хранилища, крупного незаконного хранения табачных изделий и хранения наркотиков завершено. Похищенные вещи возвращены владельцам. За подобные преступления Уголовный закон предусматривает наказание до 13 лет лишения свободы. Окончательное решение примет суд.

В то же время следственные действия по делу о хранении оружия и боеприпасов без разрешения ещё не завершены. Назначены дополнительные экспертизы.

Государственная полиция подчеркнула, что часто получает информацию о незаконном обороте табачных изделий, наркотиков и алкоголя в результате оперативной работы. Однако немалую роль играют сообщения от граждан. Полиция выражает благодарность за такую помощь и призывает продолжать сообщать о правонарушениях.

Передать информацию можно по телефону 110 или через линию доверия полиции по номеру 67075444. Линия работает в формате автоответчика, поэтому важно четко и подробно формулировать сообщение.

Полиция напоминает, что любое лицо считается невиновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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