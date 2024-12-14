KNAB следит за активностью потенциальных кандидатов в депутаты

Один из таких случаев - экскурсия, организованная самоуправлением Валмиерского края совместно с председателем местного совета. KNAB отметил, что нормы Закона о предвыборной агитации и ответственность за нарушения агитации применимы только в предвыборный период.

Это означает, что только в этот период бюро имеет полномочия проводить углубленные проверки на предмет использования публичных ресурсов в агитационных целях. До начала предвыборного периода контроль за использованием административных ресурсов государственных и муниципальных учреждений осуществляет Государственный контроль. Его задача - проверять, используются ли эти ресурсы эффективно, в общественных интересах и в соответствии с нормативными актами.

Несмотря на то, что предвыборный период еще не начался, KNAB пристально наблюдает за деятельностью потенциальных кандидатов, которые уже занимают выборные должности в публичных институциях. Это касается и других сотрудников публичного сектора.

Если подобная активность будет зафиксирована в предвыборный период, бюро начнет углубленные проверки и привлечение нарушителей к ответственности.

Предвыборный период перед муниципальными выборами начнется 8 февраля 2025 года и продлится до дня голосования, 7 июня. В это время будут действовать строгие ограничения на агитацию, включая размещение агитационных материалов в электронных СМИ, печатных изданиях, публичных местах, социальных сетях и других интернет-ресурсах.

Политические партии, их объединения и кандидаты смогут размещать оплаченные агитационные материалы только у тех поставщиков рекламных услуг, которые до 8 января 2025 года представят в KNAB и Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) декларацию с расценками на размещение таких материалов.

KNAB подчеркивает, что будет строго следить за соблюдением всех ограничений, чтобы предотвратить возможные нарушения в ходе предвыборной кампании.

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