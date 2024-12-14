"Животные в опасности": организация выражает тревогу из-за решения Рижской думы

Рижская дума отказалась продлевать текущий контракт, предусматривавший круглосуточный стационар для помощи животным. В новом тендере исключены расходы на оплату круглосуточного содержания и экстренной ветеринарной помощи.

По мнению Dzivniekupolicija.lv, это решение противоречит законам о защите животных и ветеринарной медицине. Организация подчеркивает, что качественная ветеринарная помощь не может быть оказана на улице. Активисты опасаются, что вместо помощи животным в будущем может быть принято решение о их ликвидации.

С 18 декабря начнут действовать новые условия финансирования. До этого момента в Риге круглосуточно работала единая диспетчерская служба по телефону 67558855. Она принимала вызовы, отправляла специалистов для отлова, обеспечивала транспортировку животных в круглосуточные ветеринарные стационары, где им предоставляли первичную или экстренную помощь. Также финансировалось содержание животных в стационаре в течение суток, после чего их направляли в приюты для реабилитации или перевозили в места, подходящие для проживания.

Эти услуги до сих пор обеспечивались благодаря совместным усилиям Zoopolicija.lv, клиники Kavet, приюта для животных Ulubele, а также организаций Dzivniekupolicija.lv и Drauga spārns. Все участники сотрудничества часто покрывали дополнительные расходы за счет собственных средств, включая обследования и операции.

С 15 декабря текущие услуги прекращаются, и помощь животным будет серьезно ограничена.

Компания Zoopolicija.lv уже проинформировала Рижскую думу о негативных последствиях принятого решения. Организация призывает пересмотреть планы сокращения финансирования, подчеркивая, что это оставит многих животных без необходимой помощи и нарушит установленные нормы гуманного обращения с ними.

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