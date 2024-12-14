Водителю, устроившему смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил девять лет лишения свободы. В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы средней степени тяжести, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Девять лет тюрьмы: пьяный водитель признан виновным в смертельной аварии
Инцидент произошел в июне этого года. Водитель автомобиля Volvo находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - в его крови обнаружили 2,96 промилле. Кроме того, он управлял машиной без водительских прав.
Не обращая внимания на интенсивность движения и видимость на дороге, водитель создал угрозу для других участников движения. Он не заметил, что ехавший перед ним автомобиль Suzuki Samurai начал тормозить. Водитель не сбавил скорость, не попытался затормозить и врезался в Suzuki Samurai.
От удара Suzuki Samurai выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Škoda Superb. После этого Volvo продолжил движение и врезался в еще одну машину - Peugeot Boxer, которая ехала в попутном направлении.
Водители Suzuki Samurai и Škoda Superb получили травмы средней степени тяжести. Пассажир Suzuki Samurai получил серьезные травмы, опасные для жизни, и скончался.
Суд признал водителя Volvo виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжелые последствия. Ему назначено наказание - девять лет лишения свободы. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на десять лет.
Прокурор окружной прокуратуры Марис Гарьянис подчеркнул, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - это осознанный выбор водителя.
"Каждое такое решение разделяет жизнь на "до" и "после". Это судимость за умышленное преступление, потеря работы, лишение прав, изъятие автомобиля или взыскание его стоимости. В случае аварии - регрессные иски, компенсации пострадавшим, разрушенные жизни", - заявил он.
Гарьянис удовлетворен приговором суда и не намерен запрашивать полный текст судебного решения.
Остальные участники процесса имеют десять дней с момента оглашения сокращенного приговора, чтобы запросить полный текст судебного решения. Если такой запрос будет подан, полный текст можно будет обжаловать в течение десяти дней с момента его получения.
Прокуратура напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
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