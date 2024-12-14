Девять лет тюрьмы: пьяный водитель признан виновным в смертельной аварии

Инцидент произошел в июне этого года. Водитель автомобиля Volvo находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - в его крови обнаружили 2,96 промилле. Кроме того, он управлял машиной без водительских прав.

Не обращая внимания на интенсивность движения и видимость на дороге, водитель создал угрозу для других участников движения. Он не заметил, что ехавший перед ним автомобиль Suzuki Samurai начал тормозить. Водитель не сбавил скорость, не попытался затормозить и врезался в Suzuki Samurai.

От удара Suzuki Samurai выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Škoda Superb. После этого Volvo продолжил движение и врезался в еще одну машину - Peugeot Boxer, которая ехала в попутном направлении.

Водители Suzuki Samurai и Škoda Superb получили травмы средней степени тяжести. Пассажир Suzuki Samurai получил серьезные травмы, опасные для жизни, и скончался.