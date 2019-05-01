В Риге состоится ежегодный велозаезд "Критическая масса"

Как указывают организаторы, целью мероприятия является привлечение внимания общества, политиков и чиновников к проблемам с велосообщением. Также организаторы мероприятия хотят достичь того, чтобы дети могли безопасно добираться до школы, а ежедневное транспортное сообщение стало надежным для его участников.

Организаторы также обращают внимание на то, что за последние четыре года в Риге не построен ни один километр новой велоинфраструктуры и обещанные политиками проекты откладываются каждый год.

"Нехватка велоинфраструктуры становится острее и это ощущают не только велосипедисты, но также автоводители и пешеходы. "Критическая масса" едет, чтобы завоевать для велосипедистов возможность не мешать водителям и не угрожать пешеходам на тротуарах", - отмечают активисты.

Участников мероприятия призывают собраться во дворе кафе Autentika, на улице Бруниниеку 2, где начиная с 11.00 будет проходить "Велопраздник". Во время мероприятия присутствующие смогут угоститься кофе и закусками, посетить палатку CSDD для регистрации велосипедов. Также все желающие смогут принять участие в различных творческих мастерских.

В 18 часов в Autentika состоится бесплатный концерт, в рамках которого выступят группы Omert, Oranžās Brīvdienas и Tape Electro.

Также на улиуе Админю 4 пройдет еще один концерт, посвященны "Критической массе". Перед зрителями выступят группы Issa, Nekad, Single Window, Tesa и Dūmu zārka zēni. Вход на концерт стоит пять евро.

Между тем сотрудники Госполиции призывают жителей и гостей столицы к осторожности. Стражи порядка указывают, что "Критическая масса" является мероприятием, в ходе которого нарушаются правила дорожного движения. Многие участники велозаезда серьезно угрожают жизни пешеходов.