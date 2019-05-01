Ср, 1.05.2019
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Хосам Абу Мери: Самый нездоровый продукт в магазинах - это фарш!
И кое-что об алкоголе...

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ФОТО: pixabay, LETA

В программе "Между нами говоря..." ("Starp mums runājot...") на канале STV Pirmā! гастроэнтеролог Хосам Абу Мери назвал самые нездоровые блюда на праздничных столах и вообще в повседневном рационе латвийцев. А еще высказал свое мнение об употреблении алкоголя.

"Свинина, поджарки из нее, котлеты... Если вы купите мясо на рынке и сами сделаете из него фарш - это другое дело, но

в приобретенном в магазине готовом молотом мясе может быть все что угодно - это нехороший, нездоровый, жирный и вообще непонятно какой продукт.

Кто знает, что они там в этот аппарат закидывают..." - предупреждает Хосам Абу Мери.

Врач отметил, что мы едим слишком много жирного, а кроме того, порассуждал на тему употребления алкоголя и разницы в этом отношении между мужчинами и женщинами.

"Понятно, что женщине следует пить меньше, чем мужчине, и это не дискриминация - это связано с особым ферментом в организме.

Конечно, есть дамы, которые могут выпить и в три раза больше мужчины, но это очень индивидуально. Что такое норма употребления алкоголя? На самом деле она у каждого своя, но..."

Подробнее - на видео!

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