Хосам Абу Мери: Самый нездоровый продукт в магазинах - это фарш!

"Свинина, поджарки из нее, котлеты... Если вы купите мясо на рынке и сами сделаете из него фарш - это другое дело, но

в приобретенном в магазине готовом молотом мясе может быть все что угодно - это нехороший, нездоровый, жирный и вообще непонятно какой продукт.

Кто знает, что они там в этот аппарат закидывают..." - предупреждает Хосам Абу Мери.

Врач отметил, что мы едим слишком много жирного, а кроме того, порассуждал на тему употребления алкоголя и разницы в этом отношении между мужчинами и женщинами.

"Понятно, что женщине следует пить меньше, чем мужчине, и это не дискриминация - это связано с особым ферментом в организме.

Конечно, есть дамы, которые могут выпить и в три раза больше мужчины, но это очень индивидуально. Что такое норма употребления алкоголя? На самом деле она у каждого своя, но..."