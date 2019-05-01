"Критическая масса" в Риге прошла без инцидентов

В основном в мероприятии участвовали молодые велосипедисты, которые, отправляясь на место начала велозаезда у театра Dailes, по крайней мере по отношению к пешеходам вели себя достаточно миролюбиво. Но как только началась "Критическая масса", ее участники стали мешать свободному потоку автомобилей по улицам столицы.

Госполиция перед несанкционированным велозаездом выразила мнение, что культура езды отдельных участников мероприятия не совместима с понятием "безопасная езда", поскольку они грубо нарушают правила дорожного движения.

"Возникает вопрос: является ли открытое нарушение правил дорожного движения - хаотичная езда по середине проезжей части даже в местах, где параллельно ей обозначена велосипедная дорожка, несоблюдение запрещающего сигнала светофора и т.д. - способом культивации уважения участников дорожного движения друг к другу? Способствует ли это улучшению инфраструктуры? Является ли это способом создать у молодого поколения понимание о дорожном движении и его безопасности", - говорится в заявлении полиции.

Кроме того, согласно статистике, с началом велосезона сравнительно много велосипедистов стали попадать в несчастные случаи - в минувший вторник в авариях в Латвии пострадали 12 человек, половина из которых были велосипедистами.

На странице мероприятия в Facebook о своем участии в "Критической массе" заявили 1500 человек. Как сообщает агентство LETA, это число участников скорее всего было достигнуто.

Люди присоединялись к велозаезду не только на месте начала мероприятия, но и в ходе "Критической массы".

Галерея: В Риге прошел велозаезд "Критическая масса"

Перед мероприятием его организаторы призвали участников установить на телефоне приложение Critical Maps и оставить его включенным во время велозаезда, чтобы маршрут отображался на карте и к "Критической массе" могли присоединиться те, кто сбился с курса.