Практически каждый месяц в публичном пространстве, СМИ и соцсетях появляются объявления о пропавших детях. Многие из них оказываются так называемыми "регулярными бродягами", которые растут в социально неблагоприятной среде или в специальных школах-интернатах. Большинство пропавших без вести находят, однако нередко их судьба складывается трагично - некоторых находят мертвыми, некоторых и вовсе не находят. Проходят годы, а судьбы пропавших детей остаются покрытыми тайной.

Портал Apollo обобщил информацию о тех латвийских детях, которых полиции не удалось найти до сих пор.

Если кому-то известно их место нахождения, стражи порядка просят обращаться в полицию по номеру телефона 110.

Как рассказала начальница отдела общественных отношений Госполиции Сигита Пилдава, "стоит уточнить, что существует два вида случаев пропажи".

"В первую очередь речь идет о маленьких детях или детях, для которых нехарактерно уходить из дома. Таким ситуациям и полиция, и общество уделяют усиленное внимание.

Полиция регулярно получает информацию о детях, которые вовремя не вернулись, например, из школы.

На такие ситуации полиция реагирует моментально и сразу делает все необходимое - ищет, публично размещает информацию", - указала она.

Как отметила Пилдава, во вторую группу входят дети, для которых бродяжничество вошло в привычку.

"Также есть и те дети, которые являются "регулярными бродягами". Часто они являются воспитанниками школ-интернатов, выходцами из неблагополучных семей. Их, конечно, полиция тоже ищет.

В таких случаях чаще всего не возникают подозрения в несчастном случае или преступлении, но каждую такую ситуацию рассматривают индивидуально", - подчеркнула она.

Представитель Госполиции также указала, что о случившейся пропаже можно судить уже из заявления.

"Во-первых, как только получаем звонок, тщательно допрашиваем тех, кто сообщил о пропаже.

В основном по разговору уже понятно, какой это ребенок — тот, кто бродяжничает постоянно или же тот, кому это несвойственно.

Фоновая информация чувствуется сразу. К тому же, "регулярные бродяги" в основном встречаются среди подростков. Полиции доступна информация о предыдущих случаях, что позволяет дать оценку каждой ситуации.

В основном, когда стражи порядка имеют дело с детьми-бродягами, они уже имеют представление о том, где их искать", - признала Пилдава.

Представитель Госполиции также подчеркнула, что "важно сообщать и про первых, и про вторых немедленно, как только констатирована пропажа".

Особенно в тех случаях, когда пропал маленький ребенок.

Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты.

Дети, которых все еще ищут

ФОТО: Госполиция

Ренцо Александров

В марте 2019 года Госполиция сообщила о том, что разыскивает без вести пропавшего подростка 2004 года рождения — Ренцо Александрова. Парень вышел из своего места проживания в Риге на улице Судраба Эджус и не вернулся.

Приметы: рост - около 155-160 см, худощавого телосложения, с темными, короткими волосами.

Кристине Волкова ФОТО: Госполиция

Кристине Волкова

Резекненский участок Госполиции разыскивает пропавшую без вести девочку 2001 года рождения Кристине Волкову. Она считается пропавшей без вести с 26 марта 2010 года. Последний раз ее видели у моста через реку Резекне.

Полиция допускает, что девочка гуляла вдоль берега реки и в неизвестном месте упала в воду.

Кристине была одета в белую ветровку, черные брюки, красные зимние сапоги, на голове у девочки была белая шапка.

Алекс Емельянов ФОТО: Госполиция

Алекс Емельянов

29 марта 2010 года восьмилетний Алекс вышел из своего дома в Даугавпилсе и не вернулся. На щеке мальчика виднелись три родинки, у него не было четырех передних зубов. Алекс был одет в зеленую куртку, на голове у него была кепка, а на ногах - резиновые сапоги. Мальчика так и не нашли.

Янис Ткаченко ФОТО: Госполиция

Янис Ткаченко

11-летний Янис Ткаченко был одним из детей, склонных к бродяжничеству. Мальчик пропал семь лет назад — 15 октября 2012 года он сбежал из Резекненской больницы.

Весной 2018 года была получена информация от очевидца, свидетельствующая о том, что Янис мог утонуть в болотистом озере в Краславском крае.

"Мальчик, который видел трагедию, на тот момент был лишь на год старше Яниса и, все эти годы боялся рассказать о произошедшем. Теперь он раскрыл обстоятельства случившегося", - отметила представитель добровольческой организации Bezvēsts.lv Светлана Гинтере.

Волонтеры Bezvēsts.lv в сотрудничестве с Госполицией уже три раза обыскали озеро, однако ничего не обнаружили, поскольку обстоятельства для поисков являются весьма сложными — не до всех мест можно было добраться из-за сложного рельефа.

"Это не просто болото, а болото с двукратным и местами трехкратным дном, почти как в многоэтажном здании. Кроме того, там вообще нет видимости - остается только использовать осязание", - добавила Гинтере.

Галерея: Поиски останков по-прежнему без вести пропавшего Яниса Ткаченко

Дети, которые пропали более десяти лет назад

Родившийся в 1990 году Анрийс Андреев пропал в марте 2004 года, когда покинул улицу Аусекля в Лиелварде и отправился к себе домой. 14 сентября 2005 года к себе домой в Аизкрауклской волости не вернулась родившаяся в 1998 году Лаура Страздиня. 22 сентября 2006 года родившаяся в 1990 году Аннамария Индане выехала из техникума Вецбебри домой в Виеситскую волость. Последний раз девушку видели на железнодорожной станции в Кокнесской волости. Шокирующий случай с пропажей ребенка произошел в июле 1998 года, когда в стороне Салдуса неизвестный мужчина на велосипеде увез Даце Рамате 1987 года рождения в неизвестном направлении.

Согласно правилам поиска пропавших людей, активный срок поисков составляет десять лет. Если же пропавший без вести уже достиг 70-летнего возраста, срок поисков составляет пять лет.

"Достижение конца срока не значит, что человека больше не ищут.