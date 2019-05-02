Чт, 2.05.2019
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Смело! Возле Эйфелевой башни женщины показали нестандартную красоту
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ФОТО: AFP/SCANPIX

Прохладным весенним днем возле главного символа Парижа - Эйфелевой башни - прошло необычное дефиле. На площади Трокадеро в столице Франции собрались 40 женщин, которые не вписываются в каноны фэшн-индустрии - разной комплекции, роста и цвета кожи.

Все они хотели заявить миру о том, насколько важно принять себя такими, какие мы есть, и призвать общество адекватно относиться к тем, кто не подпадает под навязываемые стандарты красоты. Да, красота бывает разной!

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

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