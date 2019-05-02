Чт, 2.05.2019
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Получено заключение технического обследования Деглавского моста

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Закрытый Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) получило от департамента сообщения Рижской думы заключение технического обследования путепровода ул. Аугуста Деглава (Деглавского моста), сообщило ГБКС в Twitter.

Заключение было получено вечером 30 апреля и будет рассмотрено в ближайшие рабочие дни. О результатах его оценки будет извещена Госполиция, которая примет решение о дальнейшей эксплуатации путепровода.

В поданном в ГБКС заключении думский департамент вновь подчеркивает, что Деглавский мост безопасен для использования.

Как сообщила агентству LETA представитель департамента Уна Ахуна-Озола, эксперты заключили, что мост безопасен для эксплуатации транспортными средствами массой не более 30 тонн, и что строительные работы на этом объекте необходимо возобновить как можно скорее.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

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