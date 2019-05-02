Получено заключение технического обследования Деглавского моста

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) получило от департамента сообщения Рижской думы заключение технического обследования путепровода ул. Аугуста Деглава (Деглавского моста), сообщило ГБКС в Twitter.
Заключение было получено вечером 30 апреля и будет рассмотрено в ближайшие рабочие дни. О результатах его оценки будет извещена Госполиция, которая примет решение о дальнейшей эксплуатации путепровода.
В поданном в ГБКС заключении думский департамент вновь подчеркивает, что Деглавский мост безопасен для использования.
Как сообщила агентству LETA представитель департамента Уна Ахуна-Озола, эксперты заключили, что мост безопасен для эксплуатации транспортными средствами массой не более 30 тонн, и что строительные работы на этом объекте необходимо возобновить как можно скорее.
Галерея: Закрытый Деглавский мост