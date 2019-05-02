По-мужски крепкий и по-женски ароматный ром: 5 мифов о пиратском напитке

Миф № 1. Ром всегда сладкий

Ром сделан из сахарного тростника, и, конечно, может сложиться впечатление, что он должен быть сладким, но это представление ошибочно и легко опровергается наукой. Дистиллируя тростниковую патоку, дрожжевой сахар превращается в спирт и углекислый газ. При этом сахар теряет свою сладость, а полученный напиток, выдержанный в дубовых бочках, становится крепким алкоголем без ноток сладкого вкуса. Кстати, в магазинах можно приобрести и сладкий ром, но сладость ему добавляют различные специи, например, кокосовый орех.

В некоторые виды рома производители перед розливом в бутылки добавляют сахар. Если вы хотите узнать, подслащен ли ром, прочитайте этикетку.

Миф № 2. Есть только два вида рома - темный и светлый!

Если классификация других алкогольных напитков по разным типам относительно проста, то разнообразие видов рома значительно усложняет ситуацию. Это связано с тем, что традиции приготовления этого напитка в разных странах различны, и эти различия влияют как на его вкус, так и на внешний вид. Конечно, человеку, который не является экспертом в области алкогольных напитков, легче запомнить заметное разнообразие цветов рома. На полках магазинов чаще всего можно найти светлый ром, его золотистые оттенки и темно-коричневый.

Каждый вид рома имеет свою специфику вкуса, но не имеет общепринятой классификации, которая определяла бы, каким образом и как долго следует готовить определенный вид.

Обычно ром приобретает свой цвет в процессе выдержки - чем дольше он выдержан, тем темнее его цвет. Но интенсивность цвета определяется не только временем, но и условиями выдержки.

В диапазоне белого рома вы найдете выдержанные спирты, определенный цвет которых удаляется при помощи специальной фильтрации перед разливом напитка.

Тем не менее при покупке рома вы должны полагаться прежде всего на свой вкус, так как стандартной классификации, которая определяла бы все нюансы вкуса и качества, вы не найдете.

Миф № 3. Ром лучше пить в коктейлях

Конечно, ром является очень крепким алкогольным напитком (содержание алкоголя может достигать 70%), поэтому он часто используется в алкогольных коктейлях.

Что ни говори, в коктейлях ром действительно великолепен - ароматный, вкусный, головокружительный и крепкий. Тем не менее его можно и нужно пить в чистом виде!

Хороший выдержанный ром, как хороший коньяк, подходит для медленной, неторопливой дегустации.

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Миф № 4. Ароматизированный ром - это дешевый напиток низкого качества

Миф об ароматизированном роме как о низкокачественном напитке заключается именно в том, что раньше дешевый и менее выдержанный ром зачастую подавался в различных коктейлях. Таким образом, вкус некачественного продукта подавлялся при помощи различных фруктов и специй. Но сегодня