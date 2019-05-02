По-мужски крепкий и по-женски ароматный ром: 5 мифов о пиратском напитке
Достаточно крепкий, чтобы сбить с ног опытных мореплавателей, и в то же время настолько ароматный, чтобы стать неотъемлемой частью вкуснейших тортов. Да, это ром! Густой, ароматный и неповторимый алкогольный напиток, который не оставит равнодушным никого. Вот почему сеть магазинов AlkOutlet собрала самые важные факты о том, что такое ром и какие мифы о нем существуют в нашем обществе!
Миф № 1. Ром всегда сладкий
Ром сделан из сахарного тростника, и, конечно, может сложиться впечатление, что он должен быть сладким, но это представление ошибочно и легко опровергается наукой. Дистиллируя тростниковую патоку, дрожжевой сахар превращается в спирт и углекислый газ. При этом сахар теряет свою сладость, а полученный напиток, выдержанный в дубовых бочках, становится крепким алкоголем без ноток сладкого вкуса. Кстати, в магазинах можно приобрести и сладкий ром, но сладость ему добавляют различные специи, например, кокосовый орех.
В некоторые виды рома производители перед розливом в бутылки добавляют сахар. Если вы хотите узнать, подслащен ли ром, прочитайте этикетку.
Миф № 2. Есть только два вида рома - темный и светлый!
Если классификация других алкогольных напитков по разным типам относительно проста, то разнообразие видов рома значительно усложняет ситуацию. Это связано с тем, что традиции приготовления этого напитка в разных странах различны, и эти различия влияют как на его вкус, так и на внешний вид. Конечно, человеку, который не является экспертом в области алкогольных напитков, легче запомнить заметное разнообразие цветов рома. На полках магазинов чаще всего можно найти светлый ром, его золотистые оттенки и темно-коричневый.
Каждый вид рома имеет свою специфику вкуса, но не имеет общепринятой классификации, которая определяла бы, каким образом и как долго следует готовить определенный вид.
Обычно ром приобретает свой цвет в процессе выдержки - чем дольше он выдержан, тем темнее его цвет. Но интенсивность цвета определяется не только временем, но и условиями выдержки.
В диапазоне белого рома вы найдете выдержанные спирты, определенный цвет которых удаляется при помощи специальной фильтрации перед разливом напитка.
Тем не менее при покупке рома вы должны полагаться прежде всего на свой вкус, так как стандартной классификации, которая определяла бы все нюансы вкуса и качества, вы не найдете.
Миф № 3. Ром лучше пить в коктейлях
Конечно, ром является очень крепким алкогольным напитком (содержание алкоголя может достигать 70%), поэтому он часто используется в алкогольных коктейлях.
Что ни говори, в коктейлях ром действительно великолепен - ароматный, вкусный, головокружительный и крепкий. Тем не менее его можно и нужно пить в чистом виде!
Хороший выдержанный ром, как хороший коньяк, подходит для медленной, неторопливой дегустации.
Миф № 4. Ароматизированный ром - это дешевый напиток низкого качества
Миф об ароматизированном роме как о низкокачественном напитке заключается именно в том, что раньше дешевый и менее выдержанный ром зачастую подавался в различных коктейлях. Таким образом, вкус некачественного продукта подавлялся при помощи различных фруктов и специй. Но сегодня
производители рома добавляют специи и в очень хороший, выдержанный и зрелый ром, чтобы сделать этот напиток еще более интересным и привлекательным для покупателей.
Если вы хотите купить хороший ароматизированный ром, внимательно изучите этикетку напитка и выбирайте товары известного бренда. Опытные производители рома не будут рисковать своей репутацией, ароматизируя и продавая низкокачественный алкоголь.
Миф № 5. Термины Rhum и Rum означают одно и то же.
На бутылках с ромом всегда присутствует надпись на иностранном языке, но оказывается, что язык, на котором маркирована бутылка, имеет большое значение. Изначально может показаться, что слово Rum можно прочесть в основном на бутылках, произведенных в странах бывших колоний Англии, тогда как Rhum - на землях французских колоний. Есть в этом и доля правды, но
эта надпись также обозначает разные технологии изготовления рома. Rum - готовится из патоки, в то время как Rhum сделан из недавно извлеченного тростникового сока.
Например, обозначение Rhum Agricole является особо охраняемым товарным знаком для продуктов, изготовленных из свежего сахарного тростника, произведенного на острове Мартиника. Варианты этого рома более разнообразны по вкусу, свежее и имеют яркие оттенки растительного аромата.
Ром такой же разнообразный, волнующий и беззаботный, как залитый солнцем регион Карибского моря, где он появился, именно поэтому он, возможно, даже более интересен, чем аристократический мир вина или коньяка. Лето - возможно самое подходящее время для того, чтобы отправиться в путешествие вкуса и познакомиться с этим опьяняющим душу напитком. Но не стоит забывать: умеренность необходима во всем, особенно в употреблении алкогольных напитков!