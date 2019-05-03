Число жертв стрельбы в Новой Зеландии выросло до 51

Число погибших в обстреле, произошедшем 15 марта в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, выросло до 51 человека: 46-летний мужчина умер от полученных ранений, сообщает AFP со ссылкой н местную полицию.
"Мужчина находился в критическом состоянии в больнице Крайстчерча с момента теракта", - сообщила полиция, добавив, что он умер вечером в четверг.
Семья погибшего мужчины попросила публично не распространять его имя.
28-летний гражданин Австралии Брендон Тарант, организовавший обстрелы во время пятничной молитвы мусульман, помещен в единственную в Новой Зеландии тюрьму максимального уровня безопасности в Окленде.
Его тестируют на состояние психического здоровья, чтобы выяснить, вменяем ли он. Таранту выдвинуты обвинения в убийстве по 50 пунктам и в попытке убийства по 39 пунктам.
Тарант снял свое нападение на видео и транслировал в Facebook.
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