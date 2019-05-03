Число жертв стрельбы в Новой Зеландии выросло до 51

"Мужчина находился в критическом состоянии в больнице Крайстчерча с момента теракта", - сообщила полиция, добавив, что он умер вечером в четверг.

Семья погибшего мужчины попросила публично не распространять его имя.

28-летний гражданин Австралии Брендон Тарант, организовавший обстрелы во время пятничной молитвы мусульман, помещен в единственную в Новой Зеландии тюрьму максимального уровня безопасности в Окленде.

Его тестируют на состояние психического здоровья, чтобы выяснить, вменяем ли он. Таранту выдвинуты обвинения в убийстве по 50 пунктам и в попытке убийства по 39 пунктам.

Тарант снял свое нападение на видео и транслировал в Facebook.