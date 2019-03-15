Бойня в Новой Зеландии: СМИ узнали мотивы стрелка

По его словам, большая часть из них — 41 человек — умерли на месте. До этого было известно о 40 жертвах. Буш отметил, что нападение было "очень хорошо спланировано".

Галерея: Стрельба в двух мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия)

"Совершенно ясно, что это можно описать лишь как террористическую атаку", — подчеркнула премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Глава правительства добавила, что уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии в настоящее время находится на самом высоком уровне. Ардерн предполагает, что страна стала целью из-за своих ценностей, в том числе мультикультурализма.

Позже стало известно, что одним из стрелков оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант.

По информации местных СМИ, нападавший составил манифест и транслировал нападение. Прямая трансляция расстрела началась, когда нападающий поехал в мечеть Аль-Нур на Динс-авеню, припарковав свою машину на прилегающей дороге. Авто нападающего содержало тайник с оружием и боеприпасами на переднем пассажирском сиденье и в багажнике, а также бензиновые канистры.

Видео: Стрельба в Новой Зеландии

Затем он вооружился и вошел в мечеть, где первая жертва была застрелена в дверях. Стрелок был вооружен как минимум одной полуавтоматической винтовкой.

Оказавшись внутри, он начал стрелять без разбора. Вторая жертва пыталась ползти в главном коридоре, но была застрелена еще несколько раз.

Люди, в углах комнаты, были застрелены, когда боевик заблокировал коридор, отсекая попытки побега. Стрелец исследовал комнаты мечетей, несколько раз стреляя, а также несколько раз останавливаясь для перезарядки. Затем он вышел из мечети через парадную дверь - через три минуты и направился на улицу - стрелял еще раз, когда мимо проезжали машины.

В 37-страничном манифесте, опубликованном в Интернете, Брентон Таррант рассказал, кем он был и почему он сделал бойню в мечети Крайстчерча. Он сказал, что для нападения у него была антиисламская мотивация, но по происхождению это были антииммиграционные, анти-этнические взгляды. Он написал, что родился в семье с низким доходом рабочего класса, которая имела шотландское, ирландское и английское происхождение.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инциденты одним из самых черных дней в истории страны.

Тем временем, днем 15 марта стало известно, что один из подозреваемых в массовом убийстве объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Об этом сообщает The Local.

"Он описывает свои мотивы как месть за терроризм в Европе и, в частности, вспоминает 11-летнюю шведскую девочку Эббу, одну из пяти погибших во время теракта на улице Дроттнинггатан в Стокгольме в 2017 году", - говорится в сообщении.

Подозреваемый называет себя "расистом и фашистом", ссылаясь на норвежского террориста и массового убийцу Андерса Беринга Брейвика и шведа Антона Лундина Петтерсона, который убил трех человек во время нападения на школу в Тролльгеттани в 2015 году.