Кристина Асмус ужаснула подписчиков своей худобой
Актриса и жена Гарика Харламова Кристина Асмус испугала своих подписчиков неестественной худобой. Девушка решила поддержать мужа и его друзей из Comedy Club и пришла на съемки последнего выпуска весеннего сезона юмористического шоу. Сопроводила она это событие фотографией с мероприятия своём Instagram- аккаунте.
"Это одна из лучших съёмок, на которой я была" - гласит подпись под фотографией, однако поклонники обратили внимание на другую деталь.
И без того хрупкая девушка изрядно похудела. Взгляд подписчиков и фанатов был обращён на брючный костюм нежно-голубого цвета, который на актрисе просто "висел". Некоторые фанаты артистки высказали свои переживания за её здоровье. Некоторые из них отметили, что заострившиеся черты лица, тоненькие ручки и ноги, создают болезненный вид.
"Скелет, обтянутый костюмом" - ужаснулись некоторые подписчики.
Хотя были и те, кто посчитал, что актриса выглядит прекрасно. И таких намного больше.
"Блин Как не крути Асмус ща самая красивая девчуля в России", "Красивым людям идёт всё!!! если Вас нарядить, Кристина , в мешок из под картохи Вы всё равно красивая !!!", - восторгаются поклонники артистки.
А вы что скажете? Так ли плохо выглядит девушка?
Ранее Русский TVNET рассказывал о том, что Кристина Асмус взбесила мамочек своей публикацией с дочерью.