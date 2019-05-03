Кристина Асмус ужаснула подписчиков своей худобой

"Это одна из лучших съёмок, на которой я была" - гласит подпись под фотографией, однако поклонники обратили внимание на другую деталь.

И без того хрупкая девушка изрядно похудела. Взгляд подписчиков и фанатов был обращён на брючный костюм нежно-голубого цвета, который на актрисе просто "висел". Некоторые фанаты артистки высказали свои переживания за её здоровье. Некоторые из них отметили, что заострившиеся черты лица, тоненькие ручки и ноги, создают болезненный вид.

"Скелет, обтянутый костюмом" - ужаснулись некоторые подписчики.

Хотя были и те, кто посчитал, что актриса выглядит прекрасно. И таких намного больше.

"Блин Как не крути Асмус ща самая красивая девчуля в России", "Красивым людям идёт всё!!! если Вас нарядить, Кристина , в мешок из под картохи Вы всё равно красивая !!!", - восторгаются поклонники артистки.

А вы что скажете? Так ли плохо выглядит девушка?