Пт, 26.04.2019
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Кристина Асмус взбесила мамочек публикацией с дочерью
"Куда муж смотрит?"

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Кристина Асмус

ФОТО: http://vk.com/asmus__kristina

Кристина Асмус буквально взбесила большую женскую часть своих подписчиц в социальных сетях.

Причиной гнева женщин стало вчерашнее (25 апреля) фото её дочери, где она делает маникюр у мастера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маник, басик, детский сад 😋

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

"Маник, басик, детский сад", - гласит подпись под фотографией.  

Фотография дочери Кристины Асмус и комика Гарика Харламова вызвала огромное количество восхищённых и хвалебных комментариев в адрес малышки.

Кто-то сравнивал дочку пары с мамой или Рапунцель, кто-то отмечал осанку и грациозность девочки.

Однако нашлись и те, кто не одобрил и раскритиковал звезду. Многие подписчицы посчитали, что маникюр делать девочке рановато. Другие, напротив, удивились, почему его не делает сама Кристина. 

Несмотря на шквал негодующих комментариев от "мамочек" нашлись и те, кто вступился за актрису. 

"Вы своим обгрызаете?", "Займитесь своими детьми лучше!", "а у вас дети, как бомжики неухоженные?", -  считают некоторые подписчицы.

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