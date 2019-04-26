Кристина Асмус взбесила мамочек публикацией с дочерью

Причиной гнева женщин стало вчерашнее (25 апреля) фото её дочери, где она делает маникюр у мастера.

"Маник, басик, детский сад", - гласит подпись под фотографией.

Фотография дочери Кристины Асмус и комика Гарика Харламова вызвала огромное количество восхищённых и хвалебных комментариев в адрес малышки.

Кто-то сравнивал дочку пары с мамой или Рапунцель, кто-то отмечал осанку и грациозность девочки.

Однако нашлись и те, кто не одобрил и раскритиковал звезду. Многие подписчицы посчитали, что маникюр делать девочке рановато. Другие, напротив, удивились, почему его не делает сама Кристина.

Несмотря на шквал негодующих комментариев от "мамочек" нашлись и те, кто вступился за актрису.