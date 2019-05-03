Школьникам покажут "кухню" работы госучреждений

С 8 по 10 мая в учреждениях госуправления пройдут дни открытых дверей, нацеленные на то, чтобы школьники и молодежь получили представление о том, как работает государство, сказал представитель Госкацелярии Артис Озолиньш.
С 8 по 10 мая в 250 местах будет возможность увидеть "кухню" работы государственных учреждений.
Экскурсии состоятся в Кабинете министров, в Государственной пограничной охране, в Центральном агентстве финансов и договоров, в Министерстве культуры, Государственном агентстве социальной интеграции, Государственной канцелярии, министерствах земледелия, сообщения и других организациях.