Пт, 3.05.2019
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Школьникам покажут "кухню" работы госучреждений

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Здание Министерства образования и науки

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

С 8 по 10 мая в учреждениях госуправления пройдут дни открытых дверей, нацеленные на то, чтобы школьники и молодежь получили представление о том, как работает государство, сказал представитель Госкацелярии Артис Озолиньш.

С 8 по 10 мая в 250 местах будет возможность увидеть "кухню" работы государственных учреждений.

Экскурсии состоятся в Кабинете министров, в Государственной пограничной охране, в Центральном агентстве финансов и договоров, в Министерстве культуры, Государственном агентстве социальной интеграции, Государственной канцелярии, министерствах земледелия, сообщения и других организациях.

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