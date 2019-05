"Не отвести глаз!": В Сети появилось уникальное фото беременной Жанны Фриске

Я думаю, это будет весенний пассажир. Надеюсь, Овен - упрямый и непростой знак. И моя жизнь изменится. Все уже стало совсем по-другому, но это несравнимо с тем, что ждет меня впереди.

A post shared by Платон Шепелев-Фриске (@platon.shepelev) on May 2, 2019 at 8:53am PDT