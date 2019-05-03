"Не отвести глаз!": В Сети появилось уникальное фото беременной Жанны Фриске

Вот уже почти четыре года как нет в живых любимой многими артистки Жанны Фриске, однако память о ней жива в сердцах её близких и поклонников. Сегодня в социальные сети попал редкий снимок певицы, фотография сделана незадолго до рождения её сына Платона.
Чуть больше месяца остается до четвертой годовщины со дня смерти всеми любимой артистки. Жанна мужественно сражалась со смертельной болезнью — раком головного мозга, но ужаснаый недуг все же взял вверх. Согласно некоторым данным, о диагнозе Жанна узнала тогда, когда была беременна, однако девушка приняла решение не начинать лечение из-за того, что боялась навредить ребёнку.
СМИ сообщают, что Жанна редко бывала на публике, будучи в положении. Её сын Платон был желанным и долгожданным ребенком для 38-летней Фриске, потому она пыталась уберечь личное счастье от чужих глаз.
Сегодня в Instagram появилось уникальное фото артистки. На снимке беременная Жанна играет с собакой у моря.
"Жанна, такая милая и нежная. От фотографии не отвести глаз!" — многие пользователи остались в восторге от уникального снимка.
Месяц назад сыну популярной исполнительницы исполнилось шесть лет. Мальчик два года не общался с родными по материнской линии. Многие обвиняют в этом отца ребёнка, телеведущего Дмитрия Шепелева. Певица Ольга Орлова (крёстная Платона), в попытках договориться о встрече с ребёнком, уже обращалась к отцу ребёнка через социальные сети, но тщетно.