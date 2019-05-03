"Не отвести глаз!": В Сети появилось уникальное фото беременной Жанны Фриске

Чуть больше месяца остается до четвертой годовщины со дня смерти всеми любимой артистки. Жанна мужественно сражалась со смертельной болезнью — раком головного мозга, но ужаснаый недуг все же взял вверх. Согласно некоторым данным, о диагнозе Жанна узнала тогда, когда была беременна, однако девушка приняла решение не начинать лечение из-за того, что боялась навредить ребёнку.

СМИ сообщают, что Жанна редко бывала на публике, будучи в положении. Её сын Платон был желанным и долгожданным ребенком для 38-летней Фриске, потому она пыталась уберечь личное счастье от чужих глаз.

Сегодня в Instagram появилось уникальное фото артистки. На снимке беременная Жанна играет с собакой у моря.

"Жанна, такая милая и нежная. От фотографии не отвести глаз!" — многие пользователи остались в восторге от уникального снимка.